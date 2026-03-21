Reaparición muda de Boric en congreso del FA: su partido endurece tono contra agenda del Gobierno

A diez días de dejar La Moneda, Gabriel Boric volvió a aparecer en público. Lo hizo este fin de semana en el congreso ideológico del Frente Amplio (FA), marcando su primer movimiento tras salir del poder. La cita frenteamplista en el Aula Magna de la Universidad de Santiago forma parte del profundo proceso de reorganización política, en el que el bloque de izquierda analiza su reciente paso por el gobierno y define —cuesta arriba— su rol en la vereda opositora. Boric llegó cerca de las 11:20, saludó a militantes y dirigentes y entró acompañado de su pareja, Paula Carrasco, y su hija Violeta. Presencia hubo. Palabras, no. Porque, pese a la expectación, el exmandatario optó por el silencio y dejó que otros llevaran la voz cantante. En los paneles tomaron protagonismo figuras como Gonzalo Winter y Gael Yeomans, mientras que la presidenta del FA, Constanza Martínez, no perdió tiempo en apuntar al arranque del gobierno de José Antonio Kast. También te puede interesar: Oposición lima asperezas con la DC: critican al Gobierno por retiro de decretos de Boric Nuevo Congreso: republicanos toman el mando de las comisiones y oposición parte el ciclo dividida

“Autocrítica descarnada”: el informe interno

El congreso estuvo marcado por la revisión de un informe de 14 páginas elaborado por el exministro Giorgio Jackson, Rodrigo Echecopar y la diputada Gael Yeomans. El documento admite que existieron “debilidades de articulación, conducción y despliegue político” que limitaron la profundidad de los cambios propuestos por la administración de Boric.

Entre los puntos más críticos, el informe señala que el gobierno debió priorizar durante su primer año reformas sentidas por la ciudadanía, como salud, pensiones y el CAE, en lugar de centrarse exclusivamente en el proceso constituyente y la reforma tributaria.

Asimismo, se calificó la estrategia comunicacional como “excesivamente defensiva” y se admitieron falencias en el manejo de crisis ante casos como Fundaciones, Monsalve y Allende, los cuales revelaron una falta de mecanismos de prevención y control. En materia de seguridad, el bloque reconoció que episodios como la ley Nain-Retamal evidenciaron tensiones internas y la falta de una propuesta coherente.

Ofensiva contra la administración de Kast

La presidenta de la colectividad, Constanza Martínez, lideró las críticas contra los primeros diez días del gobierno de José Antonio Kast. Martínez afirmó que la actual administración ha mostrado una cara “elocuente” al intentar utilizar una supuesta idea de “emergencia” para “reducir los impuestos a los súper ricos” y retroceder en derechos sociales conquistados en las últimas décadas, como la gratuidad.

En materia de política exterior, Martínez calificó de “irresponsable” la postura del nuevo Ejecutivo por no respaldar a la expresidenta Michelle Bachelet y alinearse con liderazgos como el de Donald Trump.

Según Martínez, retomar posturas cercanas a la “doctrina Monroe” pone en riesgo la soberanía nacional. También criticó la agenda de auditorías denominada y la campaña de RN “¿Dónde están las lucas?”, acusando que se busca cargar el peso de los recortes sociales en la clase media.

Pese a la autocrítica, la presidenta del Frente Amplio fue enfática en señalar que la colectividad que derivó del movimiento estudiantil no se “arrepentirá” de sus causas fundamentales, como la lucha contra las AFP o la defensa del aborto libre.

Javiera Toro: “No hay nada que esconder”

La exministra de Desarrollo Social Javiera Toro planteó diversos ejes centrados en la defensa de la gestión del gobierno de Gabriel Boric, la continuidad de políticas públicas y la fiscalización a la nueva administración de José Antonio Kast.

Ante las revisiones iniciadas por el gobierno de Kast, Toro afirmó que “no hay nada que esconder” y que toda la información de la gestión anterior está a disposición de los ministerios y la Contraloría. Subrayó que las auditorías son mecanismos permanentes de control en el Estado y que, si bien el nuevo gobierno debe contribuir a estos procesos, su responsabilidad primordial es “seguir gobernando”.

Candidatura de Michelle Bachelet “como política de Estado”

Sostuvo que la postulación de la expresidenta a la ONU es un “activo” y un “orgullo” nacional debido a su trayectoria en derechos humanos. Instó al gobierno actual a entregar señales claras de respaldo, argumentando que su figura no es patrimonio de un sector político, sino que debe tratarse como una política de Estado.

“Bachelet es un activo y debiese ser un orgullo de todo el país, eh no solo de un sector político(…) esperamos que haya señales más claras eh también del del gobierno del gobierno actual en torno a eh justamente poder respaldar eh la candidatura y sumarte a este proceso que ya viene que ya viene en marcha. (…) y debiese ser una política de Estado”, dijo la exsecretaria de Estado.

Alerta sobre recortes al gasto social

Expresó su preocupación por el anuncio de “recortes radicales al gasto”, advirtiendo que esto podría interrumpir la tendencia de disminución de la pobreza lograda durante el periodo anterior. Enfatizó que el rol de las exautoridades es defender los derechos de las personas y que las instituciones deben trabajar para las “mayorías de Chile y no para los amigos”.

Defendió el legado del gobierno de Boric en esta materia, destacando el aumento de recursos y una trayectoria de disminución de los delitos más violentos. Ante hechos lamentables como la muerte de un carabinero en Puerto Varas, manifestó su esperanza de que el gobierno actual dé continuidad a las políticas públicas adoptadas previamente y no las interrumpa.