Oposición lima asperezas con la DC: critican al Gobierno por retiro de decretos de Boric

Partidos de la oposición iniciaron una ronda de coordinación política con miras a enfrentar el inicio del gobierno del Presidente José Antonio Kast. La primera de estas reuniones se realizó este miércoles en la sede del Partido Socialista.

En la instancia participaron representantes del Partido Socialista, el Frente Amplio, el Partido Comunista y la Democracia Cristiana. El presidente de esta última colectividad se integró de forma telemática.

La cita fue valorada por las directivas partidarias como un primer paso para ordenar el trabajo político y parlamentario de la oposición durante el nuevo ciclo político.

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, explicó que uno de los objetivos será articular una coordinación permanente entre los partidos, sus bancadas en el Congreso y los centros de estudio vinculados a cada colectividad. “Que no seamos una oposición reactiva, sino que también una oposición que tenga ideas que pueda representar a la otra mitad de Chile”, afirmó.

Según detalló la senadora, el próximo lunes se realizará una nueva reunión para avanzar en una estructura de coordinación más estable entre los distintos actores políticos. En esa etapa, la intención es ampliar el diálogo hacia organizaciones sociales y sindicales. Vodanovic señaló que entre los actores con los que esperan interactuar se encuentran la CUT, la ANEF, sindicatos, alcaldes y centros de estudiantes.

La dirigenta también se refirió a la decisión del gobierno de retirar diversos decretos impulsados durante la administración de Gabriel Boric que se encontraban en trámite en la Contraloría. En ese contexto, advirtió que revisar normas o acelerar procesos administrativos no debe implicar eliminar regulaciones existentes. Las normas que existen podermos revisarlas, podemos buscar fórmulas de acelerar las autorizaciones, pero lo que no podemos caer es en la desregulación, en no tener normas, porque finalmente las normas existen por algo y para algo”, sostuvo.

Desde el Frente Amplio, su presidenta Constanza Martínez también destacó el encuentro entre las colectividades opositoras. “Hoy día nos tenemos que centrar en las prioridades de la gente, que es poder llegar más tranquilos a fin de mes. Y es por eso que asuntos como restringir la gratuidad o restringir algunos derechos sociales, son sin duda una cuestión que ponen en incertidumbre a la familia y es parte de lo que hoy día es la prioridad de la oposición”, dijo.

En esa línea, mencionó la jornada laboral de 40 horas y la implementación de la reforma de pensiones como materias que, a su juicio, deben seguir presentes en la discusión política.

Martínez también cuestionó algunas de las decisiones adoptadas por el nuevo gobierno, particularmente en materias sociales. “Restringir la gratuidad o restringir algunos derechos sociales son sin duda una cuestión que ponen en incertidumbre a la familia”, afirmó.

Finalmente, criticó el enfoque del Ejecutivo respecto del concepto de “gobierno de emergencia”. “Ha sido un gobierno de retroceso, un gobierno que ha planteado medidas de improvisación”, señaló.