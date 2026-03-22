PDI confirma salida de jefa de Inteligencia y oposición exige transparencia a ministra Steinert

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que la prefecta general Consuelo Peña, jefa de Inteligencia, pasó a retiro.

Según información de Radio Biobío, la salida de Peña habría sido producto de presiones directas de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, decisión que encendió las alarmas y críticas en el mundo político.

En un comunicado oficial, que no aborda las razones, la institución agradeció a Peña “los servicios prestados a la PDI y a la Patria”, destacando su trayectoria intachable.

Su reemplazo será el prefecto general Ricardo Gatica, quien asumirá como nuevo subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria.

Gatica, segundo en antigüedad en la institución, ha pasado por unidades clave como la Brigada Investigadora del Crimen Organizado, la Brigada Antinarcóticos Metropolitana, la Unidad de Coordinación Estratégica Norte y también se desempeñó como agregado policial en México, experiencia que, según la PDI, lo deja “plenamente capacitado” para el cargo.

La reorganización no se detiene allí: el prefecto general Erwin Clerc asumirá la Subdirección del Personal y Soporte a las Operaciones, mientras que la prefecta inspectora Catalina Barría será la nueva inspectora general.

El remezón político se sintió de inmediato. El senador de la Región de Los Ríos, Iván Flores (DC), cargó contra Steinert y criticó que la ministra actúe “todavía como fiscal y no como ministra”. Flores defendió la carrera de Peña, calificándola de “impecable y reconocida varias veces en todo el país”, y pidió al Ejecutivo transparencia sobre las verdaderas razones de su salida. Incluso dejó abierta la puerta a posibles antecedentes aún no revelados: “Si se investiga como corresponde, nos vamos a llevar una sorpresa”, afirmó.

La PDI busca poner paños fríos, pero en los pasillos del poder ya hablan de un terremoto institucional.