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Steinert defiende oficio a la PDI en la Cámara y asegura: “Actué dentro de mis competencias” PAÍS

Steinert defiende oficio a la PDI en la Cámara y asegura: “Actué dentro de mis competencias”

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La ministra de Seguridad aseguró ante diputados que no solicitó antecedentes de la investigación del “Clan Chen”, sino explicaciones por cambios en equipos policiales. Recalcó que actuó conforme a la ley y negó vulnerar la autonomía investigativa.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, defendió ante la Cámara su actuación en la polémica con la PDI, afirmando que actuó dentro de sus competencias legales. Aseguró que no solicitó antecedentes de la investigación del caso “Clan Chen”, sino explicaciones por cambios en equipos policiales. Negó vulnerar la autonomía investigativa y sostuvo que su rol implica supervisar a las policías. La controversia se vincula a la salida de la exsubdirectora Consuelo Peña y ha abierto un debate sobre los límites entre control político y autonomía operativa.
Desarrollado por El Mostrador

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, defendió este lunes su actuación frente a la controversia con la Policía de Investigaciones de Chile, asegurando que actuó dentro de sus atribuciones legales y sin interferir en investigaciones en curso.

Durante su exposición ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, la secretaria de Estado abordó por primera vez el conflicto generado a raíz de un oficio reservado enviado al director general de la PDI, Eduardo Cerna, en el marco de la indagatoria conocida como “Clan Chen”, en Iquique.

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Defensa de sus atribuciones

Consultada por el diputado Raúl Leiva, Steinert enfatizó que su requerimiento se limitó a conocer los fundamentos de decisiones administrativas internas, como el traslado de equipos investigativos desde la Región de Tarapacá.

“Quiero hacer presente que actué dentro de mis competencias, sin vulnerar la Constitución”, sostuvo, citando los artículos 5, 6 y 7 de la Carta Fundamental, además de disposiciones de la ley que crea el Ministerio de Seguridad.

La ministra recalcó que su actuación se enmarca en las facultades de supervisión que tiene la cartera sobre las policías. Uno de los puntos más sensibles del debate ha sido la eventual interferencia del Ejecutivo en causas judiciales en curso.

Frente a ello, Steinert fue categórica: “Yo jamás pedí antecedentes propios de la investigación, solamente los fundamentos del cambio de todo un equipo investigativo”.

En esa línea, insistió en que su objetivo fue esclarecer decisiones administrativas que, a su juicio, podían tener implicancias relevantes.

La ministra argumentó que limitar la posibilidad de requerir información a las policías vaciaría de contenido el rol del Ministerio de Seguridad.

“Si yo no tuviera la posibilidad de pedir determinados antecedentes, entiendo que el Ministerio serviría poco”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que, como funcionaria pública, tiene la obligación de indagar cuando existen indicios que podrían apuntar a eventuales irregularidades.

Caso Peña y tensión interna

Aunque evitó referirse directamente a la salida de la exsubdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña, la controversia se vincula precisamente a los cambios internos en la PDI que habrían derivado en su salida.

El episodio ha tensionado la relación entre el Ministerio de Seguridad y la policía civil, instalando un debate sobre los límites entre la conducción política y la autonomía operativa de las instituciones.

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