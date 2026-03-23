Suprema define quina para reemplazar a Sergio Muñoz y envía nómina al Ejecutivo

La Corte Suprema dio a conocer este lunes la quina de candidatos para ocupar la vacante de ministro o ministra del máximo tribunal, cupo que quedó disponible tras la destitución del exjuez Sergio Muñoz tras una acusación constitucional en su contra aprobada por el Congreso en octubre del 2024.

La definición se produjo luego de una audiencia en la que el pleno escuchó a seis de los 18 postulantes al cargo, para posteriormente realizar la votación correspondiente que permitió conformar la nómina final de cinco nombres.

La quina quedó integrada por Eliana Quezada Muñoz, ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, quien fue incluida por derecho propio; Hernán Crisosto Greisse, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago; Marisol Rojas Moya, presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago; Dinko Franulic Cetinic, presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta; y Maritza Villadangos Frankovich, ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Con esta definición, la lista será remitida al Poder Ejecutivo, que deberá escoger a uno de los candidatos para continuar con el proceso de nombramiento. El nombre elegido será posteriormente enviado al Senado, instancia que deberá pronunciarse sobre su aprobación.

Desde el máximo tribunal también se precisó que los demás postulantes no participaron de la audiencia de esta jornada debido a que ya habían expuesto previamente ante el pleno en concursos anteriores. Según las modificaciones recientes a la normativa interna, dichas presentaciones mantienen validez por un período de un año.

El proceso se enmarca en la necesidad de completar la integración de la Corte Suprema tras la salida de Muñoz, en un contexto de alta atención sobre el funcionamiento y la composición del máximo tribunal del país.