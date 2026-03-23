Publicidad
Suprema define quina para reemplazar a Sergio Muñoz y envía nómina al Ejecutivo PAÍS VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

Suprema define quina para reemplazar a Sergio Muñoz y envía nómina al Ejecutivo

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El máximo tribunal seleccionó a cinco candidatos para llenar la vacante tras la destitución del exministro. Ahora el Presidente Kast deberá elegir un nombre y remitirlo al Senado para su ratificación.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La Corte Suprema definió la quina para reemplazar a Sergio Muñoz, integrada por cinco ministros de cortes de apelaciones. La nómina fue enviada al Ejecutivo, que deberá elegir un nombre y remitirlo al Senado para su ratificación. El proceso se realiza tras la destitución del exministro y en medio de alta atención sobre el máximo tribunal.
Desarrollado por El Mostrador

La Corte Suprema dio a conocer este lunes la quina de candidatos para ocupar la vacante de ministro o ministra del máximo tribunal, cupo que quedó disponible tras la destitución del exjuez Sergio Muñoz tras una acusación constitucional en su contra aprobada por el Congreso en octubre del 2024.

La definición se produjo luego de una audiencia en la que el pleno escuchó a seis de los 18 postulantes al cargo, para posteriormente realizar la votación correspondiente que permitió conformar la nómina final de cinco nombres.

La quina quedó integrada por Eliana Quezada Muñoz, ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, quien fue incluida por derecho propio; Hernán Crisosto Greisse, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago; Marisol Rojas Moya, presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago; Dinko Franulic Cetinic, presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta; y Maritza Villadangos Frankovich, ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago.

También te puede interesar:
Presidente Kast pide unidad oficialista en comité político tras críticas de Schalper al gobierno
Presidente Kast pide unidad oficialista en comité político tras críticas de Schalper al gobierno
Contraloría detecta a 910 funcionarios públicos apostando en casinos pese a prohibición
Contraloría detecta a 910 funcionarios públicos apostando en casinos pese a prohibición

23 DE MARZO DEL 2026 / SANTIAGO
De izquierda a derecha, elministro de la Corte Suprem Ricardo Blanco Herrera y la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, durante el Pleno de la Corte Suprema que revisa la quina de reemplazo para el exjuez Sergio Muñoz.
VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

Con esta definición, la lista será remitida al Poder Ejecutivo, que deberá escoger a uno de los candidatos para continuar con el proceso de nombramiento. El nombre elegido será posteriormente enviado al Senado, instancia que deberá pronunciarse sobre su aprobación.

Desde el máximo tribunal también se precisó que los demás postulantes no participaron de la audiencia de esta jornada debido a que ya habían expuesto previamente ante el pleno en concursos anteriores. Según las modificaciones recientes a la normativa interna, dichas presentaciones mantienen validez por un período de un año.

El proceso se enmarca en la necesidad de completar la integración de la Corte Suprema tras la salida de Muñoz, en un contexto de alta atención sobre el funcionamiento y la composición del máximo tribunal del país.

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad