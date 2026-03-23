Presidente Kast pide unidad oficialista en comité político tras críticas de Schalper al gobierno

El Presidente José Antonio Kast encabezó este lunes un nuevo comité político ampliado en el Palacio de La Moneda, instancia que reunió a los partidos del oficialismo —Chile Vamos, republicanos y sociales cristianos— para abordar la contingencia y alinear posiciones frente a las primeras semanas de gobierno.

Sin embargo, más allá de la agenda formal, la cita estuvo marcada por un episodio que no pasó inadvertido entre los asistentes, según reportó La Tercera: el Mandatario llamó la atención al diputado Diego Schalper (RN) por sus recientes críticas al Ejecutivo, particularmente en materia comunicacional y de políticas públicas.

El parlamentario había cuestionado el rol de la ministra vocera, Mara Sedini, pidiendo mayor claridad en la comunicación del gobierno, y también se refirió a la posibilidad de restringir el acceso a la gratuidad en educación superior para mayores de 30 años, calificando esa eventual medida como una “equivocación”.

Según presentes en la reunión, el Presidente intervino para pedir mayor cohesión, enfatizando la necesidad de actuar con unidad y empatía en el actual contexto político. El llamado no solo estuvo dirigido a Schalper, sino que se extendió al conjunto del oficialismo, en momentos en que el gobierno enfrenta su primer foco de presión.

Tras la cita, el diputado bajó el tono de sus declaraciones y defendió sus planteamientos, enmarcándolos en la necesidad de dar certezas a la ciudadanía. “Un país en las condiciones en que lo recibimos requiere ir comunicando claramente cuáles son las medidas que vamos a tomar”, sostuvo, aludiendo a los niveles de homicidios y al déficit fiscal heredado de la administración anterior, según el Gobierno actual.

En materia de educación superior, Schalper insistió en la necesidad de revisar el uso de los beneficios estatales, apuntando a posibles irregularidades tanto en el Crédito con Aval del Estado (CAE) como en la gratuidad. “Tenemos que investigar y apoyar al gobierno para que no se haga un uso fraudulento de los beneficios del Estado”, afirmó.

El episodio se da en un contexto en que el Ejecutivo enfrenta su primer flanco político relevante: la modificación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco). La iniciativa ha generado debate tanto en el Congreso como en el propio oficialismo, obligando al gobierno a realizar ajustes tempranos.

Durante esta jornada, el Ejecutivo ya introdujo cambios iniciales a la propuesta y se espera que en las próximas horas el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, entregue nuevos detalles sobre el diseño de la medida. Paralelamente, se anticipa el ingreso de un proyecto de ley al Congreso para viabilizar las modificaciones.