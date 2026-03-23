Contraloría detecta a 910 funcionarios públicos apostando en casinos pese a prohibición

La Contraloría General de la República (CGR) detectó que 910 funcionarios públicos y municipales, pertenecientes a 371 entidades del Estado, realizaron transacciones en casinos de juego por un total de $11.490.456.871, pese a tener prohibición legal de apostar, entre enero de 2024 y junio de 2025.

Según el organismo, 181 personas concentran el 96,8% del monto transaccionado, equivalente a $11.118.431.956, con casos individuales que superan los mil millones de pesos y cuyas sumas apostadas no se condicen con el nivel de sus remuneraciones.

El análisis, contenido en el CIC N° 20, se basó en el cruce de información entre funcionarios que administran o custodian fondos públicos y los registros de clientes de casinos proporcionados por la Superintendencia de Casinos de Juego, considerando que la normativa vigente establece que “estos funcionarios tienen prohibido efectuar cualquier tipo de apuesta en casinos”.

La Contraloría precisó que los resultados se elaboraron con información entregada por la Superintendencia y operadores de casinos, advirtiendo que podrían existir “eventuales deficiencias en la información proporcionada por estos últimos”.

El informe también identifica a funcionarios de instituciones como Carabineros de Chile, Fuerza Aérea, Tesorería General de la República, Policía de Investigaciones y diversas municipalidades entre quienes registran mayores montos apostados, con cifras individuales que en algunos casos superan los $1.000 millones.

En total, los 20 mayores montos transados suman más de $5.392 millones, correspondientes a funcionarios que desempeñaban cargos directivos, fiscalizadores, profesionales y operativos.

A partir de estos antecedentes, la Contraloría informó que remitirá el listado de los 910 funcionarios a la Superintendencia de Casinos de Juego para que ejerza sus facultades de fiscalización e instruya procedimientos sancionatorios.

Asimismo, enviará los antecedentes a los servicios públicos y municipalidades involucradas para que inicien procesos disciplinarios, además de derivarlos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para los fines correspondientes.

Revisa el informe en el siguiente link:

Informe de Contraloría CIC – 20