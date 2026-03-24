“Bala de plata”: Gobierno oficializa decreto que exime al SII del Sistema de Alta Dirección Pública

El Gobierno usó una de sus “balas de plata” y oficializó la exención del cargo de director del Servicio de Impuestos Internos (SII) del mecanismo de selección del Sistema de Alta Dirección Pública.

La decisión fue formalizada a través del decreto N°257 del Ministerio de Hacienda, firmado el 11 de marzo de 2026 y publicado en el Diario Oficial.

El documento establece que se “decide eximir de la aplicación del mecanismo de selección de los altos directivos públicos y de lo dispuesto en los incisos primero a cuarto del artículo quincuagésimo séptimo de la ley N° 19.882, al cargo de Director/a del Servicio de Impuestos Internos, el cual se encuentra afecto al Sistema de Alta Dirección Pública”.

Según el texto oficial, la facultad se basa en el artículo trigésimo sexto bis de la ley N°19.882, que permite al Presidente de la República excluir hasta doce cargos de jefes superiores de servicio del sistema de Alta Dirección Pública. El decreto señala que dicha atribución debe ejercerse dentro de los tres meses siguientes al inicio del periodo presidencial.

En el documento también se indica que, aun cuando se exima el cargo del mecanismo de selección, la persona designada deberá cumplir con los requisitos legales y con el perfil aprobado previamente por el Consejo de Alta Dirección Pública.

Asimismo, se precisa que la facultad puede ejercerse una sola vez respecto del cargo mencionado.

El decreto agrega que, si el cargo queda vacante después de una designación directa, deberá volver a proveerse de acuerdo con las normas que rigen el Sistema de Alta Dirección Pública.

En los considerandos del documento se argumenta que la medida responde a las prioridades del Ejecutivo para facilitar la instalación de la nueva administración.

“Dentro de las prioridades programáticas del Supremo Gobierno y para facilitar la instalación de la nueva administración, se ha estimado pertinente que el cargo de Director/a del Servicio de Impuestos Internos (…) sea objeto de exención”, señala el decreto.

El documento fue firmado por el Presidente de la República, José Antonio Kast, y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quienes usaron una de sus “balas de plata” porque el SII -junto con la Dirección del Trabajo (DT), son dos áreas claves para la implementación del programa económico de su Gobierno. Por lo mismo, quieren poner un nombre de confianza: Jorge Trujillo, quien ya tuvo un paso por el propio servicio. Fue director de Grandes Contribuyentes y subdirector de Fiscalización entre marzo de 2006 y diciembre de 2008.