No hay “situación grave”: la minuta del Gobierno para enfrentar críticas por alza de combustibles

El diputado independiente del PPD Jaime Araya difundió una minuta confidencial del Gobierno que establece la estrategia comunicacional para enfrentar las críticas por el alza de los combustibles anunciada por el Ejecutivo.

El parlamentario publicó el documento en su cuenta de X, acompañándolo de cuestionamientos a la administración. “Pasen a leer la minuta de las mentiras que quiere instalar el gobierno”, escribió Araya en la red social.

El legislador también criticó las prioridades del Ejecutivo frente al aumento de los combustibles. “¿Se puede ser más frívolo? Pensando en instalar un relato, mientras ponen una bomba en el presupuesto de las familias de clase media, solo les interesan los réditos políticos, se les cayó la máscara”, agregó.

La filtración se produce en medio del debate generado por el incremento de los combustibles, que considera un alza de $370 por litro en la gasolina de 93 octanos y de $580 en el diésel.

La minuta, titulada “Minuta sobre el alza de los combustibles” y marcada como “confidencial y de uso interno”, define los mensajes que el Gobierno busca instalar en el debate público.

Según el documento, el relato oficial debe centrarse en dos elementos: el impacto de la guerra internacional en el precio del petróleo y la situación fiscal heredada de la administración anterior.

“Hay una guerra. Una guerra que nadie pidió. Una guerra que comenzó lejos, pero que esta semana llegó a la bomba de bencina de cada chileno”, señala el texto.

El documento también instruye explicar que el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP) contaba con solo US$5 millones al momento del cambio de gobierno.

Además, la minuta sostiene que el precio internacional del petróleo pasó de US$70 a US$110 en tres semanas, un aumento del 54%. Según el texto, absorber completamente ese incremento habría significado un costo de hasta US$4.000 millones.

El documento también incluye una sección denominada “lista roja”, en la que se establecen expresiones que los voceros deben evitar. Entre ellas, se prohíbe utilizar la frase “la situación es grave”, argumentando que “activa pánico y transmite pérdida de control”. En su lugar, la minuta instruye afirmar que “hay un desafío real y tenemos un plan concreto”.

Asimismo, se recomienda no mencionar la posibilidad de nuevos impuestos o un aumento de la deuda pública, incluso para descartarlos, porque “instala el miedo”. En caso de que surja esa pregunta, el documento sugiere responder con una frase breve: “No hay impuestos nuevos. Fin.”

El texto también establece lineamientos distintos para autoridades de gobierno y parlamentarios oficialistas. A los voceros del Ejecutivo se les indica “hablar de soluciones, nunca de culpas”, mientras que a los legisladores se les asigna el rol de referirse a responsabilidades, acompañando sus críticas con cifras.

Finalmente, la minuta propone cerrar las intervenciones públicas con una frase común. “Ni una guerra lejana ni un fisco quebrado por una mala administración van a detener a Chile. Juntos, Chile sale adelante”, concluye el documento.