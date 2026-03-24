Copiapó en la mira de la Unión Europea: es la tercera ciudad a nivel mundial en consumo de cocaína

La ciudad de Copiapó fue posicionada como la tercera a nivel mundial en consumo de cocaína y la primera en Latinoamérica, según el estudio internacional Wastewater analysis and drugs elaborado por la Agencia de Drogas de la Unión Europea (EUDA).

El análisis se realizó mediante mediciones en aguas residuales de más de 100 ciudades del mundo, cuyas muestras fueron recolectadas entre marzo y mayo de 2025 en plantas de tratamiento. El estudio evaluó la presencia de diversas sustancias, entre ellas anfetamina, cocaína, metanfetamina, MDMA, ketamina y cannabis.

Los resultados coinciden con investigaciones desarrolladas durante 2024 por el investigador César Echeverría, de la Universidad de las Américas, en conjunto con la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

Según los datos obtenidos, Copiapó alcanzó niveles cercanos a 1.500 miligramos de cocaína por cada 1.000 habitantes por día.

La cifra es significativamente superior a la de otras ciudades incluidas en el estudio, cuyos niveles promedio se sitúan en torno a los 120 miligramos.

A modo de comparación, ciudades como Ámsterdam registran valores cercanos a los de Copiapó, mientras que en Chile, Concepción supera levemente los 200 miligramos.

La medición se realizó mediante una técnica conocida como epidemiología basada en aguas residuales, un método utilizado para estimar el consumo real de drogas en la población.

Según explicó Echeverría, el sistema consiste en instalar dispositivos automatizados en plantas de tratamiento de aguas. “Se coloca un robot que toma muestras durante las 24 horas del día, a lo largo de una semana completa. Esto permite obtener un volumen representativo del flujo de agua y, por lo tanto, del comportamiento de la población”, señaló.

Posteriormente, las muestras son analizadas en laboratorios especializados para detectar compuestos asociados a distintas sustancias ilícitas.

En el caso de la cocaína, el estudio no busca identificar la droga en su forma original, sino los metabolitos generados por el organismo al procesarla.

“En el caso de la cocaína, nosotros no buscamos la sustancia pura, sino sus metabolitos, que son los compuestos que se generan cuando el hígado la procesa. Eso asegura que estamos midiendo consumo humano”, explicó el investigador.

El análisis también muestra un patrón de consumo que aumenta progresivamente durante la semana y alcanza su punto más alto durante el fin de semana, especialmente los domingos. Para la comunidad científica, los resultados no representan una sorpresa.

“Hemos realizado varios estudios en distintos momentos del año y en todos los casos Copiapó presenta cifras altas. Es un patrón que se repite”, afirmó Echeverría.

Los especialistas advierten que este tipo de mediciones entrega datos cuantitativos más precisos que los estudios tradicionales basados en encuestas.

Mientras los sondeos ubican a la región de Atacama bajo el promedio nacional de consumo, el análisis científico de aguas residuales revela niveles significativamente más altos.

Según los investigadores, este tipo de estudios permite monitorear tendencias, evaluar políticas públicas y detectar la aparición de nuevas sustancias en la población.

Además, podría servir para anticipar riesgos sanitarios asociados al consumo de drogas antes de que se registren episodios de intoxicación o fallecimientos.