Delegada presidencial: “En este escenario similar al postestallido social, necesitamos lineamientos”

Antes de ser la representante del Presidente en Los Ríos, Vicky Carrasco fue scout, monitora de prevención de drogas, funcionaria del departamento social de la misma delegación que ahora dirige, coordinadora de Desafío Levantemos Chile y dos veces concejala de Valdivia. Tiene 40 años, es asistente social con un diplomado en gobierno y gestión pública, y milita en el Partido Republicano, donde es una de las pocas delegadas presidenciales del partido en todo el país. Su paso por el Concejo le dejó fama de fiscalizadora y un estilo confrontacional que ahora tendrá que adaptar a un cargo de coordinación.

A dos semanas de firmar el decreto que la puso al frente de la región, sigue siendo la única autoridad del gobierno de Kast operando en Los Ríos: sin seremis, sin delegado del Ranco, con varias direcciones de servicios operando bajo subrogancia.

—Usted llegó y todavía es la única autoridad nombrada por este Gobierno en la región. ¿Qué le responde a quienes dicen que el Gobierno partió lento o incompleto acá?

—Yo siempre hago el llamado a tener la tranquilidad. Si hacemos un recuento, el Gobierno anterior constituyó sus seremías el 30 de marzo, la primera semana de abril. Nosotros todavía estamos en los tiempos. Estamos buscando a los mejores profesionales para cada uno de los servicios. Llamo a la calma. Oportunamente se van a informar los nuevos nombramientos una vez concluidas las evaluaciones correspondientes, garantizando así una transición ordenada y responsable.

—¿Cuáles son los principales desafíos que ha detectado en estas dos semanas?

—Uno de los ejes que hemos detectado y analizado es la tasa de desempleo que tiene la región. Si bien se ha mantenido dentro de un promedio nacional, como del 6,9%, el desempleo femenino supera este porcentaje. Encontrándonos en este escenario similar al que teníamos postestallido social, necesitamos los lineamientos que entrega el Gobierno del Presidente Kast, un eje fundamental para reactivar la economía. Pero esto requiere trabajo en conjunto, porque necesitamos que haya más inversión privada, desarrollo económico, y así tener mejores oportunidades de empleo para las familias.

—Quería entender eso que dijo, que estamos en una situación similar al postestallido. ¿A qué se refiere específicamente?

—Específicamente al desempleo. Sobre todo las mujeres han sido más afectadas, no encuentran trabajo, tienen que salir a otras regiones muchas veces porque en la región no hay oportunidades laborales. Nuestro llamado es mostrar a la región que las empresas vengan a invertir, debemos tener mayores proyectos que sean llamativos para las empresas.

—Una de las polémicas recientes del Gobierno tiene que ver con el aumento de los sueldos de los asesores ministeriales. En una situación como la que usted describe, y con llamados a apretar el cinturón, ¿qué opina de eso?

—Eso con respecto al aumento de los asesores no es de este Gobierno. Hay que dejar claro que eso viene de arrastre del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

—¿No es de este Gobierno?

—No. Eso viene establecido ya desde el Gobierno anterior. Y si está por ley, eso se debe cumplir en todas las áreas.

—Dentro de la derecha conviven posiciones más duras y otras más pragmáticas. ¿Dónde se ubica usted en ese equilibrio?

—Nosotros trabajamos por la comunidad. Si bien yo soy del Partido Republicano, soy una de las pocas delegadas presidenciales que militan en el partido, pero uno no se pierde. Uno trabaja por la comunidad, por el beneficio de las personas.

—Usted fue la única concejala que votó en 2021 contra revocar los títulos honoríficos de Augusto Pinochet y Lucía Hiriart en Valdivia. Hoy, como delegada presidencial, ¿sigue sosteniendo esa decisión?

—En ese momento encontré que no era un tema prioritario para el municipio. Estábamos en pandemia. Había otras problemáticas y necesidades que se debían plantear en el Concejo. En ese minuto no era prioridad. Creo que fui la única concejala, no sé si me abstuve o rechacé, no recuerdo.

Fact checking: datos oficiales desmienten afirmaciones de delegada

Tras la entrevista, Aquí Los Ríos consultó al equipo de comunicaciones de la Delegación Presidencial Regional intentando obtener respuesta a tres afirmaciones de la delegada Vicky Carrasco: una sobre desempleo, otra sobre el alza en los sueldos de asesores y una tercera sobre su voto cuando el Concejo Municipal de Valdivia revocó los títulos honoríficos de Augusto Pinochet y Lucía Hiriart. Al cierre de esta edición, sin embargo, no hubo respuesta.

En la entrevista, Carrasco dijo que la región enfrenta un escenario “similar al que teníamos postestallido social” en materia de desempleo, afirmó que el aumento de los asesores “no es de este Gobierno” y señaló no recordar si se abstuvo o rechazó la revocación de esos reconocimientos.

Sobre el empleo, Carrasco sostuvo que la desocupación regional se ha mantenido “dentro de un promedio nacional, como del 6,9%” y que la situación actual es “similar” a la del período posterior al estallido social, especialmente por el impacto en las mujeres. Según el INE, la Región de Los Ríos registró una tasa de desocupación de 6,9% en el trimestre noviembre 2025-enero 2026, mientras el promedio nacional fue de 8,3%. En el peor momento de la crisis de 2020, en cambio, la región llegó a 15,9% en el trimestre junio-agosto. El desempleo femenino regional fue de 8,0%, con una variación anual de -0,3 puntos porcentuales. FALSO.

Donde sí aparece una debilidad persistente es en la subutilización laboral femenina. En la región, la tasa compuesta de fuerza de trabajo potencial y desocupación en mujeres llegó a 25%, con una brecha de género de 10,5 puntos.

Sobre los sueldos de los asesores, Carrasco respondió: “Eso con respecto al aumento de los asesores no es de este Gobierno”, “viene de arrastre del Gobierno del Presidente Gabriel Boric” y “viene establecido ya desde el Gobierno anterior”. El Oficio Circular N° 15 de la Dipres, fechado el 17 de marzo de 2026, fijó un tope de $ 9.963.058 mensuales para asesores del Presidente. Bajo el Gobierno anterior, el techo para asesores a honorarios era de $ 5,5 millones. La base normativa del nuevo sistema venía de antes: la Ley 21.233, de 2020, creó la Comisión para la Fijación de Remuneraciones, y la Resolución N° 5 de 2024 estableció el régimen aplicable. Pero la entrada en vigencia del nuevo esquema ocurrió desde el 11 de marzo de 2026, ya con el actual Gobierno instalado. FALSO

Pinochet: En la parte final de la entrevista, al ser consultada por su votación en el Concejo que revocó los títulos honoríficos de Pinochet y Lucía Hiriart, Carrasco dijo: “Creo que fui la única concejala, no sé si me abstuve o rechacé, no recuerdo”. El registro público de esa sesión muestra que la votación fue 7 a favor, 1 en contra y 1 abstención. Carrasco fue el único voto en contra. Francisco Eguiluz se abstuvo. FALSO.