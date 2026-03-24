Matthei critica al Gobierno por alza de combustibles: “Me duele en el alma”

La excandidata presidencial de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Evelyn Matthei, cuestionó el alza en el precio de los combustibles anunciada por el Gobierno de José Antonio Kast, medida que comenzará a regir esta semana y que ha generado críticas desde distintos sectores políticos.

El incremento fue informado por el Ministerio de Hacienda y contempla aumentos de entre $370 y $580 por litro en gasolinas y diésel, en medio del escenario internacional marcado por el alza en el precio del petróleo.

A través de su cuenta en la red social X, Matthei manifestó su preocupación por el impacto que la medida tendrá en las familias.

“Me duele en el alma las medidas. El alza de los combustibles golpea fuerte y hay demasiadas familias que no llegan a fin de mes”, escribió.

En su mensaje, la exalcaldesa de Providencia llamó al Gobierno a considerar otras alternativas para enfrentar la situación fiscal.

“Tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco por cortar gastos políticos, cerrar embajadas y cerrar todo lo que no sea absolutamente indispensable”, planteó.

Matthei también subrayó la necesidad de considerar el impacto social que pueden tener este tipo de decisiones económicas.

“Debemos entender la angustia de las familias chilenas y ayudarlas en todo lo que sea posible”, añadió.

Sus declaraciones se producen en medio de la controversia generada por el anuncio del Ejecutivo, que justificó el aumento en los combustibles por el alza internacional del petróleo y el estrecho margen de las finanzas públicas.

El alza ha generado cuestionamientos tanto desde la oposición como desde sectores del propio oficialismo, que advierten que la medida podría aumentar la presión económica que enfrentan los hogares.

Me duele en el alma las medidas. El alza de los combustibles golpea fuerte y hay demasiadas familias que no llegan a fin de mes. Tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco por cortar gastos políticos, cerrar embajadas y cerrar todo lo que no sea absolutamente indispensable.… — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) March 24, 2026