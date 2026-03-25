Alvarado respalda a Quiroz y descarta hablar de “quiebra” del Estado tras polémica publicación

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, se sumó a las palabras del titular de Hacienda, Jorge Quiroz, y descartó referirse a un “Estado en quiebra”, luego de la controversia generada por una publicación del Gobierno que utilizó ese término para explicar la situación fiscal. “Tal como señaló el Ministro Quiroz ayer, estamos en una situación fiscal deteriorada”, afirmó.

La polémica surgió a partir de un mensaje difundido en la cuenta oficial del Ejecutivo, a través de las redes sociales, elaborado por la Secretaría de Comunicaciones (Secom). En la gráfica decía: “¿Por qué no podemos bajar el precio de la bencina con el Mepco? Porque nos dejaron sin plata. Un Estado en la quiebra. Endeudado en más de 49 mil millones de dólares. Y la caja del Estado completamente vacía”.

El contenido buscaba explicar por qué no fue posible aplicar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) en medio del debate por el alza de combustible, de $4370 por litro en la bencina y de $580 el diésel.

Consultado en Radio Infinita, el ministro Alvarado se desmarcó de ese concepto. “Tal como señaló el ministro Quiroz ayer, estamos en una situación fiscal deteriorada, compleja, donde la caja fiscal, como nunca antes, se recibió prácticamente casi en cero, con 40 millones de dólares, y donde en el mes de enero el gobierno saliente tuvo que hacer uso de autorizaciones de crédito que se establecen en la Ley de Presupuesto para poder tener recursos para que el Estado pueda funcionar”.

Pese a ello, el ministro fue claro en marcar distancia del término utilizado en redes sociales. “Yo creo que es un término más coloquial, pero en definitiva es una situación fiscal severa, estrecha, compleja, que tenemos la obligación, como gobierno, de tratar de recuperar ingresos para poder seguir funcionando de la mejor manera posible, sin afectar programas sociales y a la población más vulnerable”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya había tomado distancia de la expresión. “No, jamás ocuparía una palabra como esa”, señaló al ser consultado por la publicación. En ese contexto, Alvarado respaldó el planteamiento de Hacienda. “Yo estoy utilizando el mismo término que utilizó el ministro”, afirmó.

La publicación generó reacciones inmediatas en el Congreso. Parlamentarios cuestionaron el uso del concepto “Estado en quiebra”, advirtiendo que ese tipo de afirmaciones podría afectar la credibilidad internacional de Chile y encarecer el acceso al financiamiento, tras esto, fue eliminada.