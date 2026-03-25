Alcaldes opositores entregan carta al Presidente Kast: rechazan aumento de combustibles

Un grupo de alcaldes de oposición de la Región Metropolitana llegó la mañana de este miércoles hasta el Palacio de La Moneda para entregar una carta al Presidente José Antonio Kast en la que manifiestan su rechazo al alza del precio de los combustibles anunciada por el Gobierno.

Los jefes comunales también solicitaron una reunión con el Mandatario para abordar los efectos que la medida podría tener en los hogares y en la gestión municipal.

En la misiva, los alcaldes señalaron que el incremento en el precio de las bencinas tendrá consecuencias directas en la vida cotidiana de las personas y en el funcionamiento de los municipios.

“Ante el alza sostenida y desmedida en el precio de los combustibles, las alcaldesas y alcaldes progresistas de Chile queremos manifestar nuestra profunda preocupación por sus efectos en la vida cotidiana de millones de personas y en el funcionamiento de nuestros municipios”, señala el documento.

Los firmantes advirtieron que el aumento del precio de los combustibles impacta en distintos ámbitos de la economía diaria. “El encarecimiento del combustible no es un tema abstracto: impacta directamente en el costo del transporte, en los alimentos, en los servicios básicos y en la economía familiar. Asimismo, tensiona seriamente la gestión municipal, encareciendo servicios esenciales como la recolección de residuos, el mantenimiento de espacios públicos y la seguridad comunal”, agregaron.

En la carta también cuestionaron que, en medio de un escenario de estrechez fiscal, se impulsen medidas que —según señalan— beneficiarían a los sectores de mayores ingresos.

“No comprendemos que, en un contexto de estrechez fiscal, se impulsen iniciativas que tienden a aliviar el bolsillo de quienes tienen mayores ingresos —como la disminución de impuestos o la eliminación del pago de contribuciones— mientras los costos de la crisis recaen sobre las familias trabajadoras y las comunas más vulnerables de nuestro país”, sostuvieron.

En esa línea, los alcaldes enfatizaron que “la crisis no puede ser pagada por quienes menos tienen”.

“Chile enfrenta desafíos importantes, y estos requieren respuestas que otorguen certezas, protección y equidad. Las emergencias demandan un Estado presente, que priorice el bienestar de la mayoría y que resguarde especialmente a quienes se encuentran en situaciones más frágiles”, añadieron.

Junto con el rechazo al alza de los combustibles, los jefes comunales plantearon una serie de propuestas al Ejecutivo.

Entre ellas, solicitaron suspender iniciativas que reduzcan la recaudación fiscal, fortalecer el mecanismo de estabilización de los combustibles para proteger a las familias y establecer apoyos directos al transporte público y a los sistemas locales.

También plantearon la necesidad de crear políticas de compensación para los municipios por el aumento de los costos operativos en servicios esenciales como la recolección de basura y otras prestaciones comunales.

La carta fue firmada por alcaldes y alcaldesas de distintas comunas de la Región Metropolitana, entre ellos Tomás Vodanovic (Maipú), Claudia Pizarro (La Pintana), Karina Delfino (Quinta Normal), Fares Jadue (Recoleta), Claudio Castro (Renca), Matías Toledo (Puente Alto) y Mauro Tamayo (Cerro Navia), entre otros jefes comunales.