Tras críticas y “palo” de Quiroz, Gobierno baja publicación que decía que el Estado “está quebrado”

El Gobierno, a través de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), eliminó de sus redes sociales una publicación, que ellos mismos habían publicado inicialmente y que afirmaba que el Estado estaba “en quiebra”, luego de las críticas surgidas desde la oposición por el impacto que podría tener ese mensaje en la imagen financiera del país.

El contenido había sido difundido en las cuentas oficiales del Ejecutivo en medio del debate por el alza de los combustibles y el funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

En la gráfica publicada se señalaba: “¿Por qué no podemos bajar el precio de la bencina con el Mepco? Porque nos dejaron sin plata. Un Estado en la quiebra. Endeudado en más de 49 mil millones de dólares. Y la caja del Estado completamente vacía”.

La publicación generó reacciones inmediatas en el Congreso. Parlamentarios cuestionaron el uso del concepto “Estado en quiebra”, advirtiendo que ese tipo de afirmaciones podría afectar la credibilidad internacional de Chile y encarecer el acceso al financiamiento.

El diputado Gonzalo Winter (FA) sostuvo que declarar que un Estado está quebrado equivale a decir que no puede cumplir sus obligaciones financieras, lo que podría afectar la clasificación de riesgo del país. En la misma línea, la diputada Ana María Gazmuri (AH) calificó el mensaje como “alarmista”, mientras que la diputada Lorena Fries (FA) señaló que difundir esa idea desde canales oficiales es “grave y peligroso”.

Las críticas también provinieron desde el Partido de la Gente. La diputada Tamara Ramírez afirmó que instalar la idea de un “Estado quebrado” genera incertidumbre en la ciudadanía, mientras que la diputada Lilian Betancurt pidió al Ejecutivo entregar cifras claras y un plan para enfrentar la situación fiscal.

A las críticas políticas se sumó el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien tomó distancia de la frase utilizada en la publicación. “Jamás ocuparía como palabra que el Estado está quebrado. Lo que ocurre es que el Estado está en una situación fiscal deteriorada”, afirmó el titular de Hacienda desde el Congreso.

El secretario de Estado explicó que el diagnóstico fiscal del Gobierno se basa en el aumento de la deuda pública en los últimos años. “Lo vimos en términos de cuánto ha aumentado la deuda. 40 mil millones de dólares más de deuda que cuando tocó la crisis anterior”, señaló.

Asimismo, sostuvo que la actual administración recibió una situación de liquidez compleja. “Lo vimos con el capital de trabajo que heredamos como gobierno, prácticamente sin caja”, agregó.

Tras la controversia generada por el mensaje y las críticas políticas, la publicación fue eliminada de las redes sociales oficiales del Gobierno.