Alza de combustibles: ministro Alvarado responde acusaciones sobre participación en bencineras

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, respondió a las críticas de diputados del Frente Amplio que cuestionaron su participación previa en empresas vinculadas al rubro petrolero en medio de la discusión por el alza de los combustibles.

Los cuestionamientos surgieron luego del despacho del proyecto de ley que contempla medidas compensatorias por la histórica subida en los precios de las bencinas, que comenzó a regir este jueves.

En ese contexto, parlamentarios apuntaron a un posible conflicto de interés del secretario de Estado.

“Chile merece una explicación del ministro Alvarado. No transparentó su participación en una empresa del petróleo y recién se habría desvinculado en febrero. Mientras las familias pagan más por los combustibles, esto huele a conflicto de interés”, afirmó el diputado Matías Fernández.

En la misma línea, la diputada Gael Yeomans señaló que el ministro debió haberse abstenido de intervenir en la discusión legislativa.

“No le parece razonable que usted debió haberse abstenido de intervenir en esta discusión debido a su anterior participación en una empresa ligada al rubro de las petroleras, como lo es la Sociedad de Inversiones Alba. No es razonable, es un mínimo de imparcialidad”, sostuvo.

Ante estas acusaciones, el ministro Alvarado rechazó la existencia de un conflicto de interés y llamó a los parlamentarios a revisar la información pública disponible.

“Mis declaraciones de patrimonio e intereses son públicas, y si algunos quieren utilizar de mala fe, o producto de que no les gusta un proyecto de ley, sacar a colación situaciones de carácter personal que no se ajustan a la realidad”, afirmó.

El secretario de Estado reconoció haber tenido vínculos con empresas del rubro petrolero, pero aseguró que dejó la administración de la sociedad antes de asumir plenamente sus funciones en el Gobierno.

“Tengo el legítimo derecho de tener actividades comerciales, y estas se desarrollan familiarmente desde la década del 80. Por lo tanto, consciente de que asumí una responsabilidad en el Gobierno, desde febrero están las escrituras públicas inscritas en el Conservador de Bienes Raíces que acreditan que dejé la administración de esa sociedad”, indicó.

Finalmente, el ministro calificó las críticas provenientes de la oposición como un cuestionamiento sin fundamento político.

A su juicio, se trata de “una falta de argumento, falta de altura y de una mala calidad de un sector político”.