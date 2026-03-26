Parisi arremete contra el Gobierno por alza en combustibles: “Es mentira que no había plata”

El excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, se refirió al complejo momento que enfrenta el Gobierno tras la histórica alza de los combustibles que comenzó a regir este jueves. En ese contexto, cuestionó la gestión de la modificación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) y el manejo comunicacional del Ejecutivo, tras afirmar que el “Estado está en quiebra”.

“Uno no puede hacer este traspaso, en el caso del petróleo, más de un 60% al precio, para que lo asuman de un sopetón en Chile. El gobierno se tiene que caracterizar en estos casos para aminorar estos choques que son transitorios”, dijo esta mañana en conversación con Radio Agricultura.

Al ser consultado por cómo debió enfrentarse el impacto económico derivado del conflicto en Medio Oriente, planteó que, explicó que “debió de haber hecho sí o sí un fondo a través de ahorro con menores sueldos a los grandes sueldos que hay en el gobierno para de esa forma mitigar ese efecto”.

“Hay un desacople entre el impacto que tienen las grandes empresas versus la gran clase media chilena; ahí es donde le falta la sensibilidad política al Presidente Kast y el llevar un poco más la cordura”, acusó el excandidato.

“Creo que están muy acelerados sus ministros, están peleando mucho por salir en la prensa y no están teniendo esta sensibilidad que se requiere del líder, en particular del Presidente Kast, de tomar las decisiones reposadas”, agregó.

También apuntó a la conducción del gabinete. “Creo que están muy acelerados sus ministros, están peleando mucho por salir en la prensa y no están teniendo esta sensibilidad que se requiere del líder, en particular del Presidente Kast, de tomar las decisiones reposadas”, dijo.

“Es mentira que no había plata”, sentenció. “De hecho, el costo de mantener la tarifa del Transantiago permanente de aquí a diciembre significa por lo menos 400 millones de dólares, más el fondo espejo: estamos hablando de 800 millones”.

Sumando el resto de las medidas paliativas, aseguró que “estamos hablando cerca en total, como 1000 millones”. En ese sentido, sostuvo que aplicar el ajuste de manera gradual en tres o cuatro meses “habría sido aproximadamente 700 millones”.

“Es un tremendo error que va a tener un costo social, costo económico, y también un costo político”, advirtió.