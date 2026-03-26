Tohá arremete contra Presidente Kast: “No es lo mismo la campaña republicana que el Gobierno”

La exministra del Interior y exalcaldesa de Santiago, Carolina Tohá (PPD), criticó el tono del Gobierno tras la polémica generada por una gráfica oficial que señalaba que el Estado estaba “en quiebra”, en el marco del debate por el alza de los combustibles.

En entrevista con el programa Turno en Vivo, la exautoridad cuestionó el estilo comunicacional del Ejecutivo y advirtió que el lenguaje utilizado puede tener efectos en la confianza internacional en Chile.

Tohá sostuvo que el país enfrenta dificultades fiscales, pero descartó que la situación sea crítica o inmanejable. “Los gobiernos se tratan de administrar dificultades. No se trata de decir, mire, aquí no debería haber dificultades. Hay dificultades y con eso hay que lidiar todos los días”, señaló.

En esa línea, afirmó que el actual escenario fiscal no es excepcional en comparación con otros periodos recientes. “Cuando el gobierno anterior asumió, el recorte que hubo que hacer en ese momento no fue de 3%, fue de 23%. (…) Entonces no es verdad que hoy día el Estado está en una situación inmanejable”, indicó.

La exministra también cuestionó el uso del concepto de “Estado quebrado”, señalando que ese tipo de mensajes puede afectar la percepción internacional del país.

“Cuando le ponen ‘la caja está vacía’, en las bolsas del mundo no confían. O sea, que el gobierno de Chile diga ‘el Estado está en quiebra’, el planeta mira y dice: pero si ellos mismos lo están diciendo”, afirmó.

En ese contexto, Tohá planteó que el estilo de comunicación utilizado por el Ejecutivo se asemeja al tono que tuvo la campaña presidencial republicana. “Conocemos el estilo que tuvo la campaña anterior (…) es el estilo republicano en gráfica”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que ese enfoque no puede trasladarse a la conducción del país. “Pero no es lo mismo la campaña del Partido Republicano que el gobierno de Chile. Cuando tú dices algo a nombre del gobierno de Chile, eso tiene impactos para Chile, no para el Partido Republicano”, señaló.

La exautoridad también expresó preocupación por lo que calificó como un estilo de conducción más confrontacional en el actual escenario político. “Me preocupa que Chile entre en una deriva de descontrol, de brutalidad, de desacuerdos que después son muy difíciles de enmendar”, afirmó.

Pese a sus críticas, Tohá sostuvo que el Gobierno aún tiene margen para corregir el rumbo. “El Presidente Kast está iniciando su gobierno y tiene espacio para enmendar. Tiene mucho espacio para enmendar”, indicó.

Finalmente, llamó al Ejecutivo a reflexionar sobre el impacto de sus decisiones y sobre la forma en que comunica las medidas en un escenario económico complejo.