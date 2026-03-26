Senadora Provoste y recorte presupuestario a Seguridad: “No tiene un gobierno trabajando para usted”

La senadora Yasna Provoste (DC) criticó el recorte presupuestario en el área de Seguridad y advirtió que la reducción de recursos afectará principalmente a las familias que dependen del sistema público de protección.

La parlamentaria reaccionó en medio de cuestionamientos de la oposición por la posibilidad de que se reduzcan recursos en una de las áreas consideradas prioritarias en la agenda del Gobierno.

“¿A quién daña más millonario recorte a policías? A las familias que no tienen para pagar seguridad privada y que seguirán viviendo la inseguridad y el miedo. Si usted no puede costear sus propios guardias, no tiene un gobierno trabajando para usted”, sostuvo.

Las críticas surgieron luego de que parlamentarios opositores cuestionaran una reducción cercana a los $73 mil millones en recursos destinados a Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), personal, infraestructura y vehículos.

La diputada Andrea Parra (PPD) calificó la situación como contradictoria con el discurso que ha mantenido el oficialismo en materia de seguridad.

“Es absolutamente inconsistente, particularmente cuando tuvimos del actual oficialismo un discurso fervoroso de apoyo a la seguridad, pero una cosa pareciera ser el discurso y otra cosa la realidad”, afirmó.

Las declaraciones se dieron en el contexto de una reunión que parlamentarios de la bancada PPD-independientes tenían prevista con la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

El encuentro estaba programado para las 10:00 horas de este jueves en dependencias del ministerio, ubicadas en la calle Teatinos, en Santiago.

En la cita, los legisladores buscaban discutir el recorte presupuestario y además solicitar el patrocinio del Gobierno para un proyecto de ley destinado a mejorar la protección del espacio aéreo chileno frente al uso de narcoavionetas.

Sin embargo, la actividad fue suspendida debido al viaje de la ministra Steinert a la Región de La Araucanía.