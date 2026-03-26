“Es peor que Hitler”: RRSS de Kast fueron “comprometidas por terceros” tras posteo anti Trump

La Presidencia de la República confirmó que las cuentas de redes sociales del Presidente José Antonio Kast fueron intervenidas por terceros, luego de que durante la madrugada de este jueves se publicara un mensaje contra el mandatario estadounidense Donald Trump.

El hecho ocurrió en la cuenta de X del jefe de Estado, @joseantoniokast, donde apareció un mensaje que cuestionaba las decisiones del presidente de Estados Unidos y lo comparaba con Adolf Hitler.

“Chile ha cambiado su postura respecto al presidente Trump tras sus recientes acciones, que han causado graves daños a nivel mundial. Ha traicionado sus promesas a Chile, y esto se ha prolongado demasiado. Donald Trumpler es peor que Hitler”, decía la publicación.

El mensaje fue eliminado pocos minutos después de su aparición, lo que generó sospechas de un eventual hackeo.

Horas más tarde, desde Presidencia confirmaron que las cuentas personales del mandatario habían sido comprometidas.

“Las cuentas personales del Presidente en X y en Instagram han sido comprometidas por terceros”, señalaron en un comunicado.

Asimismo, desde el Ejecutivo advirtieron que cualquier publicación realizada en esas cuentas mientras no se recupere el control no corresponde al jefe de Estado.

“Apenas recuperemos el control de las cuentas, les avisaremos, pero nada de lo que se publique en esa cuenta en estas horas corresponde a la autoría del Presidente”, indicaron.

El episodio ocurre en medio de tensiones internacionales derivadas del conflicto en Medio Oriente y de decisiones recientes del gobierno estadounidense que han tenido impacto global.

Por ahora, desde el Gobierno no se han entregado detalles sobre el origen de la intervención ni sobre las gestiones para recuperar completamente el control de las cuentas del mandatario.