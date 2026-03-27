Colegio de Profesores por muerte de inspectora: “El hecho más grave que ha ocurrido en la educación”

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, reaccionó ante el homicidio de una inspectora en un liceo de Calama, en la Región de Antogasta, asegurando que el sistema educativo enfrenta una crisis profunda de convivencia. El dirigente sostuvo que el gremio había advertido reiteradamente sobre el aumento de la violencia en los establecimientos y cuestionó la falta de medidas efectivas para prevenir este tipo de hechos.

Este viernes, una inspectora de 59 años murió al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, en la Región de Antofagasta. La víctima falleció en el lugar tras ser atacada con un arma blanca por un estudiante de 4.° medio, en un hecho que estremeció a la comunidad educativa del país.

Aguilar no dudó en calificar lo ocurrido como un punto de quiebre. “Queremos como Colegio de Profesoras y Profesores expresar nuestro profundo dolor, nuestra consternación por el terrible hecho ocurrido en el liceo Lezaeta de la comuna de Calama. Esto es un hecho dramático, terrible, horroroso. Nunca debió llegarse a esta situación extrema como es que un profesional de la educación muera ejerciendo sus funciones de educadora”, sostuvo el dirigente.

El líder del gremio fue enfático al situar el episodio en un contexto más amplio: “Es tal vez el hecho más grave que ha ocurrido en la educación chilena de violencia (…) no recordamos que una profesional de la educación falleciera ejerciendo su trabajo”.

“Lamentablemente, nosotros los veníamos alertando desde hace mucho tiempo. Dijimos, más de una vez, va a llegar un momento en que ocurra un hecho dramático, terrible. Podemos llegar a tener muerte en los colegios, en algún colegio, porque la violencia está escalando”, afirmó Aguilar.

El presidente del Colegio de Profesores, expresó que existe un problema de fondo. “Hay un problema de salud mental en la población infantil-juvenil que no se está abordando”, dijo, y añadió que “es un reporte nacional el aumento de la violencia en la convivencia escolar; de alguna manera está normalizándose como forma de conducta (…) aquí tiene que haber un antes y un después”.

Al respecto, también cuestionó la falta de acción de las administraciones anteriores y actuales. “Se anunció en el gobierno pasado programas de salud mental que quedaron solo en anuncios”, acusó, instando a las nuevas autoridades a que “hagan su trabajo”.

“Los colegios hoy no son espacios 100% seguros; nosotros no tenemos la posibilidad de garantizarle a las familias que sus niños van a estar total y absolutamente protegidos”. Y cerró con un llamado al presidente José Antonio Kast para abordar la situación como “una superemergencia”.

“No podemos seguir así, no podemos seguir normalizando la violencia, no podemos seguir convirtiendo los colegios en espacios que ya no son seguros. Las familias chilenas tienen que enviar a sus hijos e hijas a los colegios y tener la certeza de que van a estar seguros y protegidos” agregó el presidente del Colegio de Profesores.