Ataque en colegio de Calama: solicitan presencia de ministras de Educación y Seguridad

Parlamentarios de distintos sectores solicitaron la presencia en Calama de las ministras de Educación y Seguridad, María Paz Arzola y Trinidad Steinert, tras el ataque con arma blanca ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta. El hecho dejó como saldo una inspectora de 59 años fallecida, además de tres estudiantes y otra funcionaria heridos.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, el ataque fue perpetrado por un estudiante de cuarto medio, quien fue detenido tras lo ocurrido y permanece en la Primera Comisaría de Calama.

La diputada Sara Concha (PSC), integrante de la Comisión de Educación, condenó los hechos y llamó a reforzar medidas para prevenir este tipo de situaciones en los establecimientos educacionales.

“Condenamos categóricamente los hechos ocurridos el día de hoy en un establecimiento educacional en Calama, que lamentablemente han terminado con la vida de una persona. Estos son los hechos que no pueden volver a ocurrir”, señaló.

La parlamentaria agregó que es necesario fortalecer las políticas de convivencia escolar y evaluar nuevas medidas de seguridad.

“Se deben reforzar los programas de convivencia escolar, pero además evaluar cómo fortalecemos aulas seguras o alguna otra acción que permita que el establecimiento educacional (…) pueda ser realmente ese espacio para ellos”, indicó.

El diputado Sebastián Videla, independiente con cupo del Partido Liberal, solicitó que las autoridades de gobierno se trasladen a la zona para abordar la situación.

“He solicitado la presencia de la ministra de Educación y de Seguridad porque esto no puede seguir pasando. La violencia en muchos establecimientos es algo reiterativo y esto ya pasó todo límite”, afirmó.

Videla también planteó que ambas autoridades comparezcan ante las comisiones del Congreso para informar las acciones que se adoptarán tras lo ocurrido.

Desde el Partido Comunista, la diputada y jefa de bancada Daniela Serrano calificó el hecho como una situación de extrema gravedad y llamó a brindar apoyo a la comunidad educativa afectada.

“Esta es una situación de extrema gravedad, no le podemos bajar el perfil (…) creemos que es importante que, aparte de la investigación que ya está haciendo la PDI, haya un acompañamiento desde el Ministerio de Educación a esta comunidad”, sostuvo.

El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, el diputado UDI Sergio Bobadilla, aseguró que el hecho refleja un problema mayor en materia de seguridad en los establecimientos.

“Lo ocurrido en el colegio de Calama no es solamente una tragedia, es una señal brutal de que el Estado de Chile ha fracasado en brindar seguridad al interior de nuestros establecimientos educacionales”, afirmó.

Por su parte, el diputado Fabián Ossandón (PDG) calificó el ataque como “gravísimo y profundamente doloroso” y pidió avanzar en medidas de seguridad en los recintos educacionales.

Entre ellas mencionó la instalación de detectores de metales y sistemas de teleprotección.

“Voy a exigir medidas concretas de seguridad en los establecimientos educacionales de nuestra región (…) la teleprotección y los detectores de metales no pueden seguir esperando más”, indicó.

Según informó el propio establecimiento educacional, los estudiantes heridos fueron trasladados a centros asistenciales y se encuentran fuera de riesgo vital.