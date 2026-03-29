[Lo+Leído] Presidente Kast blinda a Sedini: “Le doy las gracias por el trabajo acucioso”

El Presidente José Antonio Kast respaldó públicamente a la vocera de Gobierno, Mara Sedini, en medio de cuestionamientos por el manejo comunicacional de la crisis del alza de los combustibles. “Le doy las gracias por todo el trabajo acucioso que estás realizando”, afirmó.

El Presidente José Antonio Kast entregó un respaldo público a la vocera de Gobierno, Mara Sedini , en medio de las críticas al Ejecutivo por el manejo comunicacional de la crisis derivada del alza de los combustibles.

entregó un respaldo público a la vocera de Gobierno, , en medio de las críticas al Ejecutivo por el manejo comunicacional de la crisis derivada del alza de los combustibles. Durante una actividad, el mandatario destacó el trabajo de su gabinete y valoró especialmente la labor de Sedini, subrayando su rol en la entrega de información y reforzando la idea de un gobierno que actúa de manera coordinada para recuperar la confianza en el país.

El apoyo presidencial se produce en un contexto complejo, marcado por cuestionamientos transversales —incluso desde sectores oficialistas— sobre cómo La Moneda ha comunicado el impacto del llamado “bencinazo”.

La vocera ha estado en el centro de la controversia, particularmente por el uso del concepto “Estado en quiebra” dentro del relato oficial sobre la situación fiscal, lo que generó críticas políticas y comunicacionales.

Aunque el ministro del Interior, Claudio Alvarado, también defendió la cohesión del Gobierno, desde el mundo político persistieron las críticas: el diputado Andrés Celis apuntó al protagonismo del ministro de Hacienda, mientras que Joanna Pérez cuestionó la falta de diálogo y prolijidad en la toma de decisiones del Ejecutivo. Sigue Leyendo