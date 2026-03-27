Ante críticas, Presidente Kast blinda a Sedini: “Le doy las gracias por el trabajo acucioso”

El Presidente José Antonio Kast entregó este viernes un respaldo público a la vocera de Gobierno, Mara Sedini, en medio de las críticas que ha enfrentado el Ejecutivo por el manejo comunicacional de la crisis del alza de los combustibles.

Durante una actividad pública, el mandatario agradeció el trabajo de su gabinete y destacó especialmente el rol de la ministra secretaria general de Gobierno. “Y tenemos a quien da las buenas noticias: nuestra vocera Mara Sedini. Le doy las gracias, Mara, por todo el trabajo acucioso que estás realizando”, señaló.

El jefe de Estado agregó que su administración trabaja de manera coordinada para recuperar la confianza en el país. “Y vuelvo a insistir: somos un equipo. Ese equipo busca que Chile vuelva a ser ese lugar atractivo para invertir, con reglas claras, con seguridad y con vocación de desarrollo”, afirmó.

Las palabras del Mandatario se producen en un momento complejo para el Gobierno, luego de cuestionamientos surgidos desde distintos sectores políticos —incluyendo desde la derecha— por la forma en que La Moneda comunicó el impacto del alza de los combustibles.

En particular, Sedini ha estado en el centro del debate tras la controversia generada por el concepto de “Estado en quiebra”, utilizado en el relato oficial sobre la situación fiscal del país.

El respaldo presidencial se suma a las declaraciones del ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien también defendió el trabajo de la vocera y aseguró que el Ejecutivo actúa de manera “cohesionada y ordenada” frente a la crisis.

Sin embargo, las críticas desde el mundo político han continuado. Desde Renovación Nacional, el diputado Andrés Celis afirmó que los problemas comunicacionales del Ejecutivo responden a un exceso de protagonismo del ministro de Hacienda. “Tú no puedes pretender que una ministra vocera de Gobierno pueda hacer bien su trabajo de comunicar cuando tienes un ministro de Hacienda que acapara todo”, señaló.

En tanto, la diputada de Demócratas Joanna Pérez sostuvo que es necesario evaluar el desempeño del Ejecutivo y planteó que en las decisiones recientes del Gobierno ha faltado mayor diálogo con distintos sectores. “Ha faltado mayor prolijidad y saber escuchar oportunamente para que podamos entregar visiones quienes representamos. Sectores rurales, gremios que no han sido considerados”, indicó.