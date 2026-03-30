Contienen a estudiante en Curicó que quería ingresar al colegio con un arma de fuego cargada

Un estudiante de 15 años fue contenido la mañana de este lunes tras intentar ingresar con un arma de fuego cargada al Colegio Polivalente Japón, en la ciudad de Curicó, región del Maule.

El hecho ocurrió cerca de las 09:30 horas, cuando la encargada de convivencia del establecimiento alertó a Carabineros a través del número de emergencias 133.

Según los antecedentes preliminares, el menor —alumno de primero medio— llegó hasta el recinto portando una pistola en la cintura.

Funcionarios del establecimiento detectaron la situación antes de que el estudiante lograra ingresar al colegio y dieron aviso inmediato a la dirección.

Carabineros acudió al lugar y confirmó que el arma era real y que tenía cuatro municiones en la recámara.

Al momento de la llegada de los policías, el adolescente entregó el arma a su madre, quien posteriormente la entregó al personal policial.

Tras ello, el menor fue detenido por los funcionarios mientras se esperan las instrucciones del Ministerio Público respecto del procedimiento.

Desde Carabineros señalaron que el incidente ocurrió en el acceso al establecimiento educacional y no al interior del recinto.

De acuerdo con la información disponible, el estudiante no alcanzó a ingresar armado al colegio y la situación fue controlada de manera oportuna.

El procedimiento policial continúa en desarrollo mientras se recopilan antecedentes sobre el origen del arma y las circunstancias del hecho.