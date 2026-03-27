Una inspectora muerta y 4 heridos deja ataque con arma blanca en colegio de Calama

Un violento incidente se registró la mañana de este viernes al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, región de Antofagasta, donde un estudiante atacó con un arma blanca a funcionarios y alumnos del establecimiento.

Según los antecedentes preliminares, el hecho ocurrió cerca de las 10:30 horas, cuando una riña entre estudiantes escaló rápidamente hasta convertirse en un ataque con arma blanca.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, un alumno de 18 años utilizó un arma blanca —que algunas versiones señalan podría ser un sable— para atacar a varios integrantes de la comunidad educativa.

El ataque dejó una inspectora fallecida y al menos cuatro estudiantes heridos, además de dos asistentes de la educación que resultaron lesionados.

Desde el propio establecimiento confirmaron el hecho a través de un comunicado. “Con profundo dolor, nuestra comunidad educativa informa que a las 10:30 horas aproximadamente de esta mañana, un alumno de nuestra institución atacó con arma blanca a dos funcionarios inspectores y a tres estudiantes, en circunstancias que actualmente son materia de investigación por parte de las autoridades competentes”, señaló el liceo.

La institución agregó que “lamentamos profundamente informar que una de nuestras inspectoras falleció a los pocos minutos como consecuencia de la gravedad de las heridas recibidas”.

Desde el Hospital de Calama informaron que los estudiantes heridos son menores de 15 años. Al mismo recinto asistencial también fue trasladado el autor del ataque, además de dos adultos afectados.

El establecimiento educacional indicó que los demás lesionados “fueron trasladados de manera oportuna a centros asistenciales”, y que se encuentran fuera de riesgo vital.

Hasta el lugar llegó personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para iniciar las diligencias correspondientes, mientras que Carabineros desplegó unidades del GOPE para apoyar el procedimiento.

Las circunstancias exactas que desencadenaron el ataque continúan siendo investigadas por las autoridades.