Ataque incendiario en el Liceo Lastarria: encapuchados lanzaron bombas molotov en el establecimiento

Un violento incidente sacudió esta mañana al Liceo José Victorino Lastarria, en la comuna de Providencia, luego de que un grupo de estudiantes encapuchados ingresara al establecimiento y desatara un ataque incendiario. De manera preliminar, se informa que los estudiantes habrían encendido un basurero en el patio del recinto y luego lanzado bombas molotov hacia una oficina de inspectoría, generando alarma entre la comunidad educativa.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:30 de la mañana, en pleno horario de recreo, cuando al menos tres sujetos con el rostro cubierto irrumpieron en el patio del liceo. Según los antecedentes preliminares, los encapuchados prendieron fuego a un basurero y luego lanzaron bombas molotov contra dependencias del establecimiento, provocando un principio de incendio en una oficina de inspectoría y en el patio del recinto.

Ante la emergencia, las autoridades del liceo activaron los protocolos de evacuación y ordenaron la salida de estudiantes, docentes y funcionarios del establecimiento. Unidades de Bomberos concurrieron hasta el lugar y lograron sofocar las llamas, mientras personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros realizaba las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido.

A raíz del hecho, una funcionaria habría resultado lesionada, la cual se hirió al intentar sacar una de las mangueras para controlar el siniestro.

“Llegaron encapuchados, no sabemos cuántos. Hubo fuego en dos zonas”, relató un alumno, quien además cuestionó los protocolos de evacuación aplicados por el establecimiento. Por su parte, los apoderados fueron contactados vía WhatsApp para retirar a sus hijos. “Nos avisaron que había disturbios y que estaban quemando cosas”, señaló una madre al llegar al lugar.

Incidentes se registran en el Liceo José Victorino Lastarria, en Providencia, tras un principio de incendio que afectó dependencias del recinto, provocado por lanzamiento de molotov. Bomberos trabaja en el lugar. El delegado presidencial RM, Germán Codina, anunció una querella… pic.twitter.com/Nz7ZimygYI — AgenciaUno (@agenciaunochile) March 31, 2026

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, también llegó hasta el liceo y aprovechó la ocasión para apuntar directamente contra la administración del expresidente Gabriel Boric. “Los estudiantes entraron con bencina desde afuera, dentro de sus mochilas. El año pasado entraron con un combo gigantesco, y como nos prohibieron en el gobierno pasado que nosotros pudiéramos revisar mochilas, les mandamos tres veces oficios que no han contestado. No contestaron nunca, se fueron sin contestarlos, por una razón ideológica de no querer contestar“, afirmó.

Bellolio confirmó además que al menos uno de los encapuchados involucrados ya fue identificado y que se trataría de estudiantes del propio establecimiento. Anunció que se aplicará la ley de Aula Segura para proceder a la expulsión inmediata de los responsables, además de interponer una querella penal. “No vamos a permitir más violencia en nuestros colegios”, sentenció la autoridad comunal.