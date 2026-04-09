Gabinete Regional de Arica y Parinacota registra la primera baja en la Seremi del Trabajo

Era la autoridad más joven del Gabinete Regional de Arica y Parinacota. Sin embargo, sólo alcanzó a durar 8 días en el ejercicio del cargo. Anoche la secretaria regional ministerial del Trabajo y Previsión Social, la enfermera y presidenta regional del Partido Social Cristiano (PSC), Nataly Cruz Plaza debió renunciar al cargo.

La profesional con solo 26 de años y recién egresada de la Universidad de Tarapacá (UTA), finalmente fue descartada por incumplimiento de requisitos legales, específicamente no haber acreditado fehacientemente experiencia laboral con un mínimo de 2 años desde su egreso.

En exclusiva, el delegado presidencial regional, Cristian Sayes confirmó a El Mostrador que “ayer ella me llamó para explicarme que dejaría el cargo, dado que no podía acreditar la experiencia laboral. Cumplía con los 8 semestres de estudios, pero no tenía cómo acreditar la experiencia”.

Respecto de por qué no pudo pesquisarse esa situación cuando se revisó su currículum, la autoridad dijo que “lo que se entrega en el currículum efectivamente es estudios y se valida con los certificados y como faltaba esa acreditación de experiencia, se le pidió una, dos o tres veces, y al no poder entregarla, se le pidió la renuncia. El cargo pedía, al menos, dos años de experiencia laboral”.

Sayes expuso que, tras la denuncia de Cruz, se activó la búsqueda de un nuevo seremi, la cual, en principio sería seleccionada de una terna que proponga el PSC. De no encontrar un candidato que cumpla los requisitos en esa tienda política, “tendremos que buscar uno en el más amplio espectro de alguien con los méritos”.

Nombramiento resistido

Nataly Cruz fue presentada por el delegado presidencial regional, Cristian Sayes en una ceremonia oficial el 1 de abril en la Delegación Presidencial Regional junto a los otros 20 seremis que fueron acordados entre los distintos partidos políticos que conforman la alianza del Gobierno del Presidente José Kast.

Fue precisamente el nombramiento de Cruz el que causó enojo a nivel de la dirigencia y militancia regional del Partido Republicano. Ello porque la colectividad había propuesto a la trabajadora social y funcionaria del Gobierno Regional (Gore), Yasmín Zamora, quien sí cumplía los requisitos, pero nunca contó con el apoyo de la diputada republicana Stephanie Jéldrez y del gobernador regional, Diego Paco (RN).

En medio de las negociaciones para este cargo, se conoció que el equipo que la seleccionó, quiso hacer un gesto político entregando un cupo al PSC en la región, en compensación por el temprano apoyo que dio a la candidatura presidencial de Kast.

Sin embargo, se conoció que a Nataly Cruz hubo que “importarla” desde Concepción a raíz de que desde hace 2 años, luego de su fallida candidatura a consejera regional, se había trasladado a esa zona. Su nombramiento también “torpedeó” la postulación del excandidato a diputado José Lee, quien fue propuesto como seremi del Medioambiente. Este último fue desplazado finalmente por el abogado y presidente regional de la UDI, Raúl Gil, quien fue seremi de Justicia y Derechos Humanos durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera.