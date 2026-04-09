Pobreza en campamentos llega al 66% y triplica promedio nacional, según informe de TECHO-Chile

Un análisis de TECHO-Chile basado en datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2024 revela una brecha estructural en los niveles de pobreza en el país, evidenciando que los hogares en campamentos no han experimentado la mejora observada en las cifras nacionales.

Según el informe, la pobreza en estos asentamientos alcanza al 66% de los hogares, triplicando el 17,3% registrado a nivel país. La estimación se construye a partir de la categoría de “tenencia irregular”, que agrupa a familias sin título formal sobre el terreno o la vivienda, y que funciona como un proxy de la realidad en campamentos.

El contraste es aún más evidente al observar la evolución reciente. Mientras la pobreza a nivel nacional disminuyó en 3,2 puntos porcentuales entre 2022 y 2024, en los hogares con tenencia irregular la reducción fue de apenas un punto. En paralelo, la pobreza extrema mostró una tendencia inversa: cayó de 8,5% a 6,9% en el total del país, pero aumentó de 31,4% a 34,9% en estos sectores.

El informe identifica a estos hogares como el núcleo más crítico del déficit habitacional, superando a otras formas de precariedad como el hacinamiento o el allegamiento externo. Esta situación da cuenta de una exclusión más profunda, donde el problema no se limita a los ingresos, sino al acceso a soluciones habitacionales formales.

De hecho, el análisis muestra que cerca de un tercio de los hogares en campamentos no se encuentra bajo la línea de la pobreza, lo que refuerza la idea de que el fenómeno está asociado a barreras estructurales, como el acceso restringido al crédito, al suelo urbano y a la oferta de vivienda.

En términos territoriales, la pobreza en campamentos presenta una distribución desigual. Las regiones del norte del país, junto con O’Higgins y La Araucanía, concentran los niveles más altos. En zonas como Arica, más del 80% de los hogares en estos asentamientos vive en situación de pobreza.

Este escenario plantea desafíos para la política pública, especialmente en la adaptación de soluciones a contextos locales marcados por factores como la migración, el empleo estacional y la disponibilidad de vivienda.

Desde TECHO-Chile advirtieron sobre el riesgo de consolidar focos de exclusión en las ciudades. “Las familias de campamentos se están quedando abajo de los avances en la superación de la pobreza. Esto va generando verdaderos bolsones de marginalidad”, señaló su director ejecutivo, Gonzalo Rodríguez.

El informe instala así un contraste entre la evolución de los indicadores nacionales y la realidad de los asentamientos precarios, evidenciando una brecha que tensiona los avances en materia de desarrollo social.