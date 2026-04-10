Amenaza de tiroteo suspende clases en Arica y detectan munición en alumno de otro colegio

La viralización de mensajes a través de redes sociales con una amenaza de tiroteo sobre el Colegio North American College, hizo que la plana directiva del establecimiento educacional tomara la decisión de suspender las clases por hoy.

La decisión fue informada a todos los apoderados a través de un comunicado oficial, el cual se hizo público por mensajería de WhatsApp de los apoderados y luego fue posteado en diversas redes sociales.

El comunicado fue suscrito por el director del establecimiento, Ebner Yepsen, quien detalla cuatro medidas dispuestas: la suspensión de clases, investigación y responsabilidad de los hechos, la distribución normal de la alimentación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y la recuperación de clases.

A esta hora, el colegio que se encuentra ubicado en pleno centro de la ciudad, tiene custodia de una patrulla de Carabineros (ver comunicado).

El delegado presidencial regional, Cristian Sayes confirmó que el colegio activó una alerta y que desde primera hora están trabajando los secretarios regionales ministeriales de Educación y Seguridad Pública, para atender los requerimientos del recinto educacional.

“Puntualmente en el NAC se activó una situación por la viralización en redes sociales que alertó a los directivos y tomaron esta decisión. Por una cuestión preventiva y como no hay más información prefirieron tomar esta medida. Esta suspensión fue activada solo por ellos y no hay otro colegio bajo esta medida”, indicó Sayes.

Una situación similar habría vivido el Liceo Politécnico donde el martes pasado también se viralizaron por redes sociales amenazas de este tipo, pero no fueron suspendidas sus clases.

Alumno con munición

El delegado confirmó también que ayer se pesquisó portando municiones a un alumno de 18 años en el Colegio Integrado “Eduardo Frei”, establecimiento de la red del Servicio de Educación Pública “Chinchorro”.

“Lo que pasó es que se pesquisó a un alumno de 18 años que tenía municiones y las estaba mostrando con sus compañeros. Sin embargo, no tenía un arma como tal y tampoco estuvo amenazando a sus compañeros. En ningún caso le restamos gravedad a este hecho y por eso se tomaron las medidas al respecto”, afirmó la máxima autoridad regional.

Según confirmó Sayes, los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía Regional del Ministerio Público, a raíz de que el porte de municiones constituye un delito.

Asimismo, la autoridad confirmó que se pesquisó también en el Colegio Miramar el porte de una daga en un alumno, por lo que también se activó una denuncia formal.

El listado de incidentes ocurridos en los distintos establecimientos educacionales durante las últimas semanas, habría obligado a cambiar el tratamiento de los equipos directivos a estas situaciones, las cuales antes eran manejadas internamente.

Esta situación habría cambiado, luego de lo ocurrido en el colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, donde una inspectora fue asesinada por un estudiante el pasado 28 de marzo. En rigor, ahora los directivos habrían optado por activar denuncias formales ante las policías para su abordaje a través de investigaciones penales.