Catedral Metropolitana se repletó en homenaje a los 50 años de la Vicaría de la Solidaridad

Más de un millar de personas repletaron la noche de este miércoles la Catedral Metropolitana de Santiago para conmemorar los 50 años de la fundación de la Vicaría de la Solidaridad. El acto central del homenaje fue la interpretación de la Cantata de los Derechos Humanos, obra que volvió a presentarse en el mismo recinto donde fuera estrenada en noviembre de 1978 durante un simposio internacional por los DD.HH. convocado por el cardenal Raúl Silva Henríquez.

La presentación estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica Estudiantil del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, bajo la dirección del profesor Miguel Ángel Castro, junto al conjunto de música andina Tempo Sur y la declamación de la académica y actriz Annie Murath.

La obra fue encargada originalmente por el propio cardenal Silva Henríquez con música de Alejandro Guarello y textos del sacerdote Esteban Gumucio, y en su estreno contó con la narración de Roberto Parada y la dirección orquestal de Fernando Rosas.

En el marco de la ceremonia la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, agradeció la invitación a participar del homenaje señalando que “nos permite reiterar nuestros valores y ser más profundamente de Chile”.

“Es emocionante que los jóvenes de hoy canten nuevamente a los jóvenes de ayer, muchos de los cuales están hoy aquí presentes, y especialmente a esos otros y otras que perdieron la vida defendiendo sus ideales. Estoy segura de que la interpretación de la cantata y el homenaje a la vicaría acompañará a nuestras y nuestros estudiantes lo largo de sus vidas. Y es así como educamos. Porque, ¿qué puede ser más importante que aprender a sentir el dolor de otros y otras como propio y comprender que en nuestras acciones reside la posibilidad de reparar injusticias?“, recalcó.

La autoridad universitaria agregó: “Que esta cantata sea no solo un homenaje, sino también un compromiso con la verdad, con la justicia y con la paz, que sembrado con humildad y valentía siga creciendo entre nosotros”.

El presidente del directorio de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, Javier Luis Egaña, evocó el origen de la obra y su vínculo con el templo. “Fue en esta misma iglesia donde se interpretó por primera vez la Cantata de los Derechos Humanos, en 1978, en una catedral llena de velas que iluminaron esas letras y esa música”, recordó.

“Fueron años muy difíciles. Es muy emocionante encontrarse con tantos que estuvieron en esas primeras horas, defendiendo a tantos chilenos y chilenas, y también recordar con cariño a los funcionarios que ya partieron”, complementó.

Por su parte, el cardenal y arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, se refirió al legado de acogida del Arzobispado. “Muchos llegan al Arzobispado y me dicen ‘déjeme recorrer esta casa, porque aquí nos sentíamos seguros y llenos de esperanza’. Eso emociona profundamente y habla de una Iglesia que es madre, que acoge sin preguntar por la filiación política ni por la vida personal de quienes buscan amparo”, señaló la autoridad eclesiástica.

Entre el público asistente se encontraba Mónica Araya Flores, hija del exparlamentario y detenido desaparecido Bernardo Araya Zuleta, quien valoró la realización del acto. “Han pasado 50 años y agradezco que recuerden a nuestros familiares. Eso, para nosotros, es muy importante porque no se ha perdido la memoria; y la memoria es fundamental”, expresó.

La Cantata de los Derechos Humanos, que ya había sido interpretada en enero de este año en el Teatro Nacional Chileno, congregó a autoridades, agrupaciones defensoras de los derechos humanos, familiares de víctimas de la represión y antiguos colaboradores de la Vicaría de la Solidaridad en un encuentro que reforzó la vigencia del llamado a la defensa de la dignidad humana.