Kusanovic no suelta al Gobierno por declaración pro Argentina y la califica como “errónea”

El senador independiente Alejandro Kusanovic volvió a criticar al Gobierno del presidente José Antonio Kast por la declaración conjunta firmada con Argentina durante la reciente visita oficial a Buenos Aires.

El parlamentario desestimó las explicaciones entregadas por la Cancillería y por el exembajador en ese país, José Antonio Viera-Gallo, quienes han defendido que la fórmula utilizada responde a una política de Estado sostenida por más de tres décadas.

La controversia surge a partir del documento suscrito entre Kast y el gobierno argentino, que fue respaldado por el canciller Francisco Pérez Mackenna. Desde el Ejecutivo han insistido en que la redacción utilizada mantiene una línea diplomática histórica de Chile.

Sin embargo, Kusanovic reiteró sus reparos a través de su cuenta en X, apuntando a que el contexto geopolítico actual es distinto al que dio origen a esa política exterior.

“Persistir en una política de Estado errónea es lo verdaderamente majadero. Se mantiene desde 1992, pero el escenario cambió en 2009 cuando Argentina reclamó la plataforma continental en Magallanes”, afirmó.

El senador también recordó que el conflicto adquirió una nueva dimensión en los últimos años, luego de que Argentina activara en 2023 un mecanismo de solución de controversias.

En esa línea, cuestionó el contenido del documento firmado por ambos países, señalando que no aborda el actual diferendo.

Según sostuvo, la declaración conjunta “omite este conflicto vigente” y además “parece reducir la soberanía chilena en plataforma continental a una mera ‘aspiración’”.

La polémica se originó luego de que el Presidente Kast reiterara en su visita a Argentina el respaldo de Chile a la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los “espacios marítimos circundantes”.

Para Kusanovic, esa formulación podría tener implicancias en la discusión sobre la plataforma continental en el extremo sur, particularmente en zonas cercanas a Magallanes y la proyección antártica chilena.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, en tanto, se ha insistido en que no existe cambio alguno en la política exterior del país y que la polémica responde a interpretaciones erróneas del alcance de la declaración.