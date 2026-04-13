La autozancadilla del Gobierno: nuevo delegado en Provincia de Arauco fue activista radical mapuche

Un verdadero vendaval político ha generado en la Región del Biobío el nombramiento de Pedro Roberto Marileo Lavín (Ind-PSC) como delegado presidencial de la Provincia de Arauco, pues el ahora representante de José Antonio Kast en dicha zona fue un conocido activista de la causa mapuche.

En el pasado, criticó públicamente las políticas del Estado en torno a la zona, exigió la renuncia del general de Carabineros Hermes Soto (quien fue destituido finalmente por el caso Catrillanca) y pidió a Sebastián Piñera la restitución de 28 mil hectáreas en favor de la comunidad Antonio Paillao, de la cual era werkén.

Sin embargo, su nombre no solo generó reacciones públicas de figuras como la exintendenta y exsenadora Jacqueline van Rysselberghe, sino que en privado causa resquemor entre los integrantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad desplegadas en dicha provincia.

La misma donde miembros de la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) asesinaron a sangre fría a tres carabineros en la noche del 26 de abril de 2024, y la misma donde se realiza desde el viernes, ante el Juzgado de Garantía de Cañete, la audiencia de preparación de juicio contra los 19 imputados –todos miembros de la RML– acusados del ataque cometido en 2022 contra las instalaciones del Molino Grollmus, en Contulmo, un atentado tan violento y planificado que el entonces Presidente Gabriel Boric no dudó en tildar de “terrorista”.

“Un gran, gran error”

La designación de Marileo, profesor de Educación Física e ingeniero en Administración de Empresas, así como excandidato a alcalde por Tirúa en 2021 y 2024 (en representación de Evópoli en la primera ocasión y como independiente en cupo del PSC, en la segunda), generó el rechazo inmediato de sectores de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Jacqueline van Rysselberghe, de hecho, dijo a Radio Bío Bío que era un “gran, gran error” haberlo designado, afirmando que “el Gobierno no puede nombrar a alguien que defendió y avaló la violencia el 19 (sic) de octubre, alguien que habla de ‘nación mapuche’ y que defendió la independencia de ‘la nación mapuche’”, críticas a las que se sumó la parlamentaria de Arauco Flor Weisse (UDI), quien expresó por medio de su cuenta de X: “Impresentable designación de Delegado Prov. Arauco, que defendió ideas de izquierda. Solicito al Presidente JAK reconozca error y designe otra autoridad para la provincia”.

En privado el tono es más fuerte.

Conocidos son algunos mensajes de un chat de la UDI, en donde Van Rysselberghe, después que se supiera del nombramiento de Marileo, dijo que este “siempre ha sido de izquierda” y que “el PSC recluta a quien se le ponga en el camino y que sirva a sus intereses, pero esto es impresentable!!!”, en relación con la tienda que respalda a Marileo.

En otro mensaje, más duro, decía que “es difícil que pidan después de eso coherencia y apoyo, si nos hacen hacer el ridículo en una zona que lo único que no quiere es izquierda!!! Y todo por darle espacio a los canutos que no tienen ni partido !!!! De verdad impresentable ante los parlamentarios, pero sobre todo impresentable ante la gente que esperaba, igual que yo, algo distinto!!! En fin, parece que no aprendemos de los errores!!!”.

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La espalda del PSC

Según fuentes vinculadas a la derecha de la Región del Biobío, la designación de Marileo fue el producto de una negociación política en la cual la figura clave fue el alcalde de Concepción, el pastor Héctor Muñoz, a quien muchos consideran el ideólogo de la derecha evangélica chilena.

Como ha informado El Mostrador, Muñoz fundó a inicios de los años 2000 el movimiento “Aguilas de Jesús”, al interior de la Universidad de Concepción, y a la cabeza de este logró arrebatarle a la izquierda la presidencia de la Federación de Estudiantes (FEC). Hoy es un movimiento nacional, al cual pertenece, por ejemplo, la actual ministra de la mujer, Judith Marín, y aunque se trata de un movimiento confesional, cimentado sobre la fe evangélica es, ante todo, un partido muy pragmático y con una gran vocación de poder, como reconocen fuentes de la derecha, las que recuerdan que el movimiento fue financiado y alentado en sus inicios por el entinces diputado UDI Andrés Egaña, quien no dudó en hacerlo, con el fin de quitarle la hegemonía a la izquierda entre el estudiantado de la Universidad de Concepción.

Era, en definitiva, un grupo instrumental, “pero Egaña nunca pensó que iban a tomar vuelo propio”, argumenta un exmilitante de la UDI, quien precisa que posteriormente tanto Héctor Muñoz como su esposa (la diputada Francesca Muñoz) y otros militantes actuales del PSC militaron en Renovación Nacional, siempre teniendo como horizonte la creación de un partido propio, como finalmente lo hicieron.

Muñoz, un hombre con llegada directa al Presidente Kast, es el principal sponsor de Marileo, apuntan las mismas fuentes, las que recuerdan que en Santiago gustó la idea de contar con él como una suerte de garantía de tranquilidad en la Provincia de Arauco, apuntando no solo a su raigambre en la zona, sino al conocimiento que se le atribuye respecto de algunos militantes más destacados de los grupos radicalizados.

De hecho, fue Muñoz quien salió a defenderlo públicamente del embate de Van Rysselberghe, afirmando a Sabes.cl que Marileo “es un hombre de derecha, fue candidato por Evópoli, por nosotros, él tiene clara la idea y obviamente él aclaró que fue dentro de un contexto. Ahora, lo que todos deseamos es que le vaya muy bien a Pedro Marileo como delegado, el Presidente lo llamó y le dio toda la confianza”.

Del mismo modo, aseveró que “para mí es una honra cuando nos dicen canutos. Es una honra porque sabemos que cuando a nosotros nos maldicen, somos bendecidos”.

A su vez, Marileo dijo en Radio Bío Bío que “las responsabilidades son personales, de cada una de las personas. Personalmente, yo estoy limpio y siempre he contribuido a la no violencia. Yo rechazo completamente la violencia y lo he dicho en todas mis intervenciones”.

Asimismo, aseguró que “nuestras fuerzas policiales y nuestras Fuerzas Armadas tienen todo nuestro irrestricto apoyo de parte del Gobierno y de parte de este delegado”.

Sin embargo, en algunos sectores de las Fuerzas de Orden y Seguridad se reciben esas palabras con incredulidad, pues –como explicó a El Mostrador un oficial que pasó varios años investigando en la zona, cuya identidad pidió que se mantuviera en reserva– “Marileo era parte de quienes defendían públicamente acciones violentas de la CAM”.

Otra fuente policial expresó que “su comunidad, liderada por él mismo, participó de varias tomas de terrenos en Tirúa, en las mismas fechas de tomas en Biobío, Malleco y Cautín, y se trataba de tomas coordinadas por la CAM, y en alguna ocasión apareció en la prensa relativizando el atentado sufrido por el fiscal Mario Elgueta y tres oficiales de la PDI en Puerto Choque, diciendo que era ‘una reivindicación’, en circunstancias que fue una emboscada muy bien planificada y que dejó a tres detectives con heridas graves. Me preocupa mucho que el Gobierno ponga a tomar decisiones muy complejas a una persona que pensaba así hace no mucho tiempo”.

Otro punto que se le critica es que en el sistema de lobby del Estado aparece registrado, en 2022, en una reunión con la secretaria regional de Justicia en Concepción, Claudia Soto, en calidad de “gestor de intereses”. Junto a otras dos personas (Mariely Meñaco y Daniel Sierra) se reunió con dicha autoridad con el fin de hablar acerca del “cumplimiento de beneficios carcelarios en la Provincia de Arauco en pos del convenio 169 de OIT tratos y respeto hacia los internos mapuche”.

Preguntas sin respuestas

A fin de aclarar las dudas, El Mostrador solicitó al delegado responder cuatro preguntas, el jueves pasado. Desde la Unidad de Comunicaciones de la delegación presidencial se respondió que “no tenemos problemas” en contestar, pero el viernes en la mañana hubo un cambio de opinión, indicando que “agradecemos su interés de comunicarse con nosotros solicitando información con respecto al tema, pero para nosotros es un tema cerrado, del que no daremos declaraciones”.

Las preguntas que el delegado no quiso responder son las siguientes:

-En 2015 usted criticó por Twitter (X) lo que calificaba como “militarización” de la zona, cuando aún no había militares en ella, solo Carabineros. ¿Sigue pensando que es criticable el que hoy, además de policías, haya personal de la Armada en la Provincia de Arauco y se viva en un Estado de Excepción que se ha vuelto permanente?

-(No responde)

-También calificó el Plan Araucanía como un “guiño” a los empresarios y latifundistas. ¿Sigue pensando en el mismo sentido?

-(No responde)

-En 2018 usted instó al Presidente Piñera a devolver 28 mil hectáreas usurpadas a su comunidad, Antonio Paillao. ¿Sigue defendiendo dicha reivindicación?

-(No responde)

–¿Es efectivo que usted tuvo vínculos con organizaciones como la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML)? Si así fue, ¿esos vínculos existen aún hoy?

-(No responde)