A sacar el paraguas hoy: tres sistemas frontales llegarán a Chile dejando intensas lluvias

No será solo un día de lluvia: una seguidilla de sistemas frontales marcará la semana en Chile, con precipitaciones intensas, viento y posibles nevadas que podrían extenderse incluso hacia la zona central.

El primero de estos eventos ya comenzó a avanzar por el sur del país durante la noche del lunes, dejando acumulados cercanos a los 50 milímetros en regiones como Aysén, Los Lagos y Los Ríos, junto con ráfagas de viento que alcanzaron entre 80 y 100 kilómetros por hora.

Para este martes 14 de abril, el sistema frontal continuará afectando principalmente a la zona centro-sur, aunque con menor intensidad tras el debilitamiento del denominado “río atmosférico”.

Según la Dirección Meteorológica de Chile, las precipitaciones se concentrarán en la Región de Los Ríos desde la madrugada, con lluvias persistentes durante gran parte del día.

En ciudades como Valdivia, La Unión y Río Bueno, se esperan precipitaciones continuas hasta la noche, mientras que en sectores como Lago Ranco y Panguipulli comenzarían durante la mañana.

El frente avanzará hacia la Región de La Araucanía durante la jornada, con lluvias en Villarrica, Pucón, Temuco y Puerto Saavedra, donde además se registrarán vientos entre 40 y 60 km/h.

Más al norte, el sistema alcanzará parcialmente al Biobío, concentrándose en sectores como Lebu, donde habrá chubascos y viento entre 25 y 40 km/h.

Aunque el miércoles se proyecta una pausa en las lluvias, con bajas temperaturas y alta nubosidad, el alivio será breve.

Un segundo sistema frontal ingresará durante la madrugada del jueves 16, nuevamente acompañado de un río atmosférico, con mayor intensidad y potencial de expansión hacia la zona central.

Este fenómeno podría dejar precipitaciones desde la Región del Maule hasta Magallanes, mientras que en la Patagonia no se descartan nevadas y aguanieve debido al ingreso de aire frío.

Incluso, sectores más al norte como O’Higgins o Valparaíso presentan una baja probabilidad de lluvias, aunque el pronóstico podría variar en los próximos días.

Hacia el fin de semana, un tercer sistema frontal de menor extensión volverá a impactar el país, afectando principalmente desde Última Esperanza hasta La Araucanía.

Este nuevo evento vendrá acompañado de aire más frío, lo que favorecería nevadas en la cordillera sur de Los Lagos y en Aysén entre el sábado y domingo.

Finalmente, una onda corta cerraría la semana con precipitaciones en Los Ríos, Los Lagos y Aysén, antes de la llegada de altas presiones frías.

En total, se estima que los acumulados de lluvia durante estos días podrían alcanzar entre 90 y 150 milímetros en el sur del país, en un escenario marcado por la inestabilidad y condiciones típicas del otoño.