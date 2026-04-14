Monumento a Sebastián Piñera avanza a tercer trámite tras aprobación en la Cámara

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que autoriza erigir un monumento en memoria del expresidente Sebastián Piñera, iniciativa que ahora quedó en condiciones de pasar a su tercer trámite legislativo y deberá volver al Senado.

El texto tuvo su origen en una moción ingresada en la Cámara Alta y fue despachado a la Cámara en enero pasado. Sin embargo, en su paso por la Comisión de Gobierno Interior se introdujo una modificación relevante: el cambio del lugar de emplazamiento del monumento, que pasó desde la Plaza de la Constitución a la Plaza de la Ciudadanía.

Ese ajuste obliga a un nuevo pronunciamiento del Senado, que deberá aprobar o rechazar específicamente esa modificación antes de avanzar en su tramitación final.

Financiamiento privado y comisión ad honorem

El proyecto establece que la construcción del monumento será financiada mediante erogaciones populares, colectas públicas, donaciones y aportes privados. Además, se autoriza la realización de colectas en todo el país, en coordinación con la Fundación Presidente Sebastián Piñera Echenique.

Para la ejecución del proyecto se conformará una comisión ad honorem integrada por un representante del directorio de dicha fundación —quien la presidirá—, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, dos diputados y dos senadores designados por sus respectivas corporaciones, el alcalde de Santiago y dos exministros o exsubsecretarios que hayan colaborado con los gobiernos de Piñera, nominados por la propia fundación.

Los eventuales excedentes de las recaudaciones serán destinados a la publicación de obras sobre su legado y otras iniciativas que determine la comisión.

Debate cruzado en la Sala

La discusión en la Cámara estuvo marcada por posturas diversas. Un grupo importante de parlamentarios respaldó la iniciativa, señalando que se trata de un reconocimiento justo a la trayectoria del exmandatario, tanto en su rol como empresario, parlamentario y jefe de Estado.

Entre los argumentos a favor se destacaron hitos de sus dos gobiernos, como la reconstrucción tras el terremoto de 2010, el rescate de los 33 mineros en Atacama, la gestión de la pandemia de COVID-19 y el manejo de la crisis social del estallido de 2019. También se mencionaron políticas como la Pensión Garantizada Universal (PGU) y la aprobación del matrimonio igualitario.

Desde ese sector se enfatizó además que el monumento será financiado con recursos privados y no con fondos públicos.

Aunque las principales defensas provinieron de la derecha, también hubo parlamentarios de oposición que respaldaron la idea, calificándola como un gesto republicano hacia un expresidente.

En una zona intermedia del debate, algunos diputados reconocieron aspectos de la gestión de Piñera, pero advirtieron que su trayectoria también presenta “sombras”, por lo que consideraron que no era el momento político adecuado para avanzar con la iniciativa, optando por la abstención.

Críticas: derechos humanos y caso Hermosilla

En la vereda contraria, voces críticas rechazaron el proyecto apuntando a las violaciones a los derechos humanos registradas durante la crisis social del segundo mandato de Piñera. También se aludió a su vínculo político y empresarial con el denominado caso del abogado Luis Hermosilla, señalando que esos antecedentes proyectan dudas sobre decisiones clave de su gestión y de su entorno.

Con este resultado, el proyecto vuelve al Senado, que deberá resolver si mantiene o rechaza la modificación del lugar de emplazamiento antes de continuar su camino hacia la eventual construcción del monumento.