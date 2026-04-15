Diputado Ortiz (DC) anuncia “reserva de constitucionalidad” a ley miscelánea del Presidente Kast

A horas de que el Gobierno detalle su proyecto, en la Democracia Cristiana ya levantan una advertencia mayor: no solo cuestionan el contenido, sino también la legalidad de la iniciativa. El diputado Álvaro Ortiz anunció que su bancada mantendrá una “reserva de constitucionalidad” frente al proyecto impulsado por el Presidente José Antonio Kast, debido a la forma en que se presentaría.

“Nosotros guardamos esa reserva de constitucionalidad (…) no sabemos si es constitucional presentar en un solo paquete diferentes temas”, afirmó en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

El parlamentario apuntó directamente a la mezcla de materias dentro de la iniciativa, cuestionando que se integren medidas de reconstrucción con cambios tributarios. “No pueden estar mezclando reconstrucción (…) y por otro lado la rebaja gradual del impuesto corporativo”, sostuvo.

En esa línea, insistió en que el proyecto debiese haberse presentado en “cuerdas separadas”, para permitir una discusión legislativa diferenciada.

Uno de los puntos más críticos para la DC es precisamente la rebaja del impuesto corporativo, que —según lo adelantado— pasaría del 27% al 23%.

Ortíz advirtió que esta medida tendría un impacto significativo en las arcas fiscales. “Eso dejaría al Estado con menos 1.800 millones de dólares al año, es decir, cerca del 1% del PIB nacional”, señaló.

Pero el cuestionamiento no es solo técnico. El diputado aseguró que no existe respaldo político dentro de su sector para esa propuesta. “La unanimidad de los diputados y diputadas no estaría de acuerdo con esta rebaja gradual del impuesto corporativo”, afirmó.

El legislador agregó que la bancada esperará conocer el detalle del proyecto antes de fijar una posición definitiva, aunque adelantó que ya trabajan con un equipo jurídico para evaluar eventuales acciones.

El anuncio se produce luego de una reunión encabezada por el Presidente Kast en Cerro Castillo con ministros y fuerzas oficialistas, donde —según reconoció el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri— no se introdujeron cambios a la propuesta original.

Con este escenario, la iniciativa del Ejecutivo no solo enfrenta resistencia política, sino también la amenaza de un eventual conflicto constitucional en su tramitación.