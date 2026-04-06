Kaiser en modo oposición: Gobierno “al debe” y pide que proyecto de reconstrucción venga separado

El líder el Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser emplazó al Gobierno del Presidente José Antonio Kast a presentar el anunciado proyecto de ley de reconstrucción separado por materias, advirtiendo que su partido podría rechazar la iniciativa si llega al Congreso como una normativa “miscelánea”.

Durante un punto de prensa, señaló que esperan que la propuesta del Ejecutivo no mezcle temas distintos dentro de un mismo proyecto. “Esperamos que este proyecto venga separado por temas (…) que no sea una miscelánea que mezcle, por ejemplo, seguridad con tributación, con regulación”, afirmó.

Según explicó, desde su sector consideran que este tipo de iniciativas vulnera principios establecidos en la Constitución. “Las leyes misceláneas (…) violentan principios que están establecidos en la Constitución y este es un partido que ha defendido la Constitución siempre y en todo lugar”, sostuvo.

Kaiser añadió que esta condición es relevante para que su partido pueda respaldar el proyecto. “Solicitamos humildemente (…) que venga presentado de tal manera de hacerse cargo de la necesaria separación temática que tienen que tener las leyes”, indicó.

En ese contexto, el parlamentario recordó que su bancada votó en contra de la ley de reajuste del sector público precisamente por tratarse de una norma miscelánea.

“No podríamos con buena conciencia entonces venir a apoyar una norma que llegase en forma de miscelánea, aunque estemos de acuerdo con el contenido”, afirmó.

El diputado también abordó la situación económica y el impacto del alza en los combustibles, señalando que el Ejecutivo aún tiene tareas pendientes.

“Creemos que el gobierno todavía está un poco al debe para ayudar a ciertos sectores de nuestra economía que están enfrentando el aumento del precio de combustible”, sostuvo.

En particular, mencionó al sector agrícola, planteando que los agricultores requieren apoyo ante el incremento en los costos de producción.

“Los agricultores son consumidores de combustible para poder trabajar (…) necesitamos hacerles un gesto en el sentido de disminuir su carga”, afirmó.

Kaiser advirtió que, de no adoptarse medidas, podría haber efectos posteriores en el precio de los alimentos.

“Muchos agricultores no van a sembrar este año y tenemos que hacernos cargo de que eso va a significar el próximo año un impacto nuevamente en el bolsillo de los chilenos”, señaló.

Pese a las críticas, el diputado sostuvo que su colectividad está disponible para colaborar con la agenda del Ejecutivo.

“El Partido Nacional Libertario va a estar siempre disponible para ayudar a este y a cualquier Gobierno a avanzar con su agenda en la medida que ésta sea útil a los intereses de nuestros compatriotas”, afirmó.

Asimismo, planteó que su sector busca mantener una postura de apoyo crítico durante las primeras semanas de la administración.

“Este es un Gobierno que se está instalando (…) los gobiernos requieren de un cierto tiempo para poder ser echados a andar”, indicó.

En ese sentido, agregó que el fracaso de la actual administración tendría consecuencias para el país. “El fracaso de este Gobierno significa menos viviendas construidas, más desempleo, más criminalidad, más homicidios”, concluyó.