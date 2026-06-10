Senado frena secreto bancario, CFA aprieta al Gobierno y Matthei cuestiona acusación a Grau

Senado rechaza alzamiento del secreto bancario y proyecto va a comisión mixta

El Senado rechazó, con empate de 24 votos a favor y 24 en contra, la norma que permitía levantar el secreto bancario por vía administrativa. La disposición era parte del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y ahora deberá ser revisada en Comisión Mixta. La medida buscaba autorizar a la UAF a pedir directamente a los bancos información protegida en tres casos: reportes de operaciones sospechosas de bancos, casos vinculados a funcionarios públicos y antecedentes relacionados con personas jurídicas. La votación estuvo marcada por diferencias entre oficialismo y oposición.

CFA advierte presión fiscal y exige definir entre más deuda o ajuste

El Consejo Fiscal Autónomo advirtió ante la Cámara que el Gobierno enfrenta nuevas presiones de financiamiento y deberá decidir si las cubre con más deuda, mayor uso de activos del Tesoro Público o un ajuste fiscal más profundo. La exposición se dio por el proyecto que busca autorizar US$6.200 millones adicionales en deuda este año. El CFA recordó que la Ley de Presupuestos 2026 ya contempla hasta US$17.400 millones y otros US$600 millones. Paula Benavides alertó que operar cerca del umbral prudente de 45% del PIB no es inocuo, por sus efectos en intereses, tasas y margen fiscal.

Bachelet promete una ONU independiente y presente en zonas de conflicto

Michelle Bachelet participó en Ginebra en un debate con otras candidatas a la secretaría general de Naciones Unidas, donde planteó una ONU con foco en resultados, derechos humanos y presencia directa en zonas de conflicto. La expresidenta defendió un multilateralismo basado en la Carta de la ONU y dijo que el próximo liderazgo debe combinar independencia de juicio con capacidad para generar confianza. También propuso una institución más ágil, eficiente y responsable, con derechos humanos incorporados en todas sus áreas y conducción dispuesta a estar en terreno cuando sea necesario.

Chomali instala Consejo Nacional de Salud para abordar listas de espera

La ministra de Salud, May Chomali, encabezó la primera sesión del Consejo Nacional de Salud, convocado para analizar y proponer medidas sobre listas de espera, atención primaria, inversiones y otros temas del sector. La instancia reunió a representantes del área, gremios y exautoridades del ministerio. Según Chomali, el trabajo se dividirá en cuatro comités: Estrategia Nacional de Salud para la década, tiempos y cantidad de personas en espera, Plan de Infraestructura y mejoras a la resolutividad de la atención primaria. El exministro Enrique Paris valoró la convocatoria y dijo que la salud es un tema de Estado.

Bolsa de Santiago salta 3,3% y corta racha de pérdidas

La Bolsa de Santiago cerró con un salto de 3,3% en el IPSA, que llegó a 10.503,15 puntos y anotó su mejor sesión desde abril de 2025. El repunte cortó siete jornadas consecutivas de pérdidas, que habían llevado al índice a mínimos anuales. La recuperación fue liderada por la banca: Bci subió 6,3%, Itaú avanzó 5,8%, y Banco de Chile y Santander ganaron 5,3% cada uno. También aportaron Latam, con 3,7%, y SQM-B, con 3,3%. El desempeño local contrastó con Wall Street, donde el Nasdaq cayó 1%, el S&P 500 bajó 0,3% y solo el Dow Jones cerró con una leve alza.

PDI habría hallado evidencia en casa de Percy Marín por filtración a Flores

La Brigada de Cibercrimen de la PDI habría encontrado evidencia asociada a la filtración de imágenes íntimas de la senadora Camila Flores durante diligencias en la casa de su exesposo, Percy Marín, investigado por fraude informático. Según el reporte, la revisión de equipos electrónicos en el inmueble arrojó antecedentes vinculados a las imágenes filtradas junto a quien sería su actual pareja. Flores acusó en X a Marín y a otras personas no identificadas de estar detrás de la difusión. La PDI respondió que no entrega información porque la causa es reservada.

Sánchez mantiene mínima ventaja sobre Fujimori en Perú

Roberto Sánchez mantiene una estrecha ventaja sobre Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial de Perú, con el 96% de las actas escrutadas. Según el último reporte de la ONPE, Sánchez llega al 50,057%, con 8.914.128 votos, frente al 49,943% de Fujimori, que suma 8.893.765 apoyos. La diferencia es de 20.363 votos y aún quedan cerca de 1,1 millones por contabilizar, entre actas pendientes, observadas y sufragios del exterior, donde Fujimori muestra una tendencia favorable. Ambos candidatos llamaron a esperar y respetar el resultado.

Matthei critica acusación contra Grau y advierte efecto búmeran

Evelyn Matthei criticó la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau y acusó un uso liviano de esta herramienta. La exalcaldesa dijo que una cosa es calcular mal y otra actuar con dolo, respaldando el punto planteado por Ignacio Briones, y sostuvo que los diputados que impulsaron el libelo “se saltaron varios pueblos”. Además, advirtió que si se instala como causal el incumplimiento de proyecciones económicas, el mismo criterio podría terminar aplicándose al ministro Jorge Quiroz por estimaciones del actual gobierno.