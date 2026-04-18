Lo+leído
Cancillería sale a apagar el “incendio Sedini” tras indefinición sobre soberanía en Magallanes
La vocera evitó afirmar que el Estrecho de Magallanes es chileno en plena polémica con Argentina, lo que desató críticas y obligó al canciller a intervenir para reafirmar una soberanía que el país considera incuestionable.
- Origen del conflicto: La polémica se desató luego de que la vocera Mara Sedini evitara afirmar directamente que el Estrecho de Magallanes es chileno, en medio de tensiones con Argentina.
- Respuesta evasiva: Ante la consulta, la ministra señaló que Chile se rige por tratados, pero no respondió explícitamente sobre la soberanía, lo que generó críticas inmediatas.
- Escalada de la controversia: La situación se agravó tras la insistencia de la prensa y el cierre abrupto del punto de prensa, lo que amplificó el episodio en redes y en el debate político.
- Contexto internacional sensible: El episodio ocurre tras declaraciones de una autoridad naval argentina que cuestionaron la soberanía en la “boca oriental” del estrecho, reactivando tensiones bilaterales.
- Críticas políticas internas: Desde el Congreso surgieron cuestionamientos a la indefinición del Gobierno, incluso planteando la necesidad de una respuesta diplomática formal.
- Intervención de Cancillería: Ante la presión, el canciller Francisco Pérez Mackenna salió a fijar posición, afirmando que la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes es “indiscutible”.
- Fundamento jurídico: Cancillería recordó que la soberanía se sustenta en los tratados de 1881 y 1984, además del control chileno sobre ambas riberas y la garantía de libre navegación.