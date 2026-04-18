Cancillería sale a apagar el “incendio Sedini” tras indefinición sobre soberanía en Magallanes

La vocera evitó afirmar que el Estrecho de Magallanes es chileno en plena polémica con Argentina, lo que desató críticas y obligó al canciller a intervenir para reafirmar una soberanía que el país considera incuestionable.

Origen del conflicto: La polémica se desató luego de que la vocera Mara Sedini evitara afirmar directamente que el Estrecho de Magallanes es chileno , en medio de tensiones con Argentina.

La polémica se desató luego de que la vocera evitara afirmar directamente que el , en medio de tensiones con Argentina. Respuesta evasiva: Ante la consulta, la ministra señaló que Chile se rige por tratados, pero no respondió explícitamente sobre la soberanía , lo que generó críticas inmediatas.

Ante la consulta, la ministra señaló que Chile se rige por tratados, pero , lo que generó críticas inmediatas. Escalada de la controversia: La situación se agravó tras la insistencia de la prensa y el cierre abrupto del punto de prensa, lo que amplificó el episodio en redes y en el debate político.

La situación se agravó tras la insistencia de la prensa y el cierre abrupto del punto de prensa, lo que amplificó el episodio en redes y en el debate político. Contexto internacional sensible: El episodio ocurre tras declaraciones de una autoridad naval argentina que cuestionaron la soberanía en la “boca oriental” del estrecho, reactivando tensiones bilaterales.

El episodio ocurre tras declaraciones de una autoridad naval argentina que cuestionaron la soberanía en la “boca oriental” del estrecho, reactivando tensiones bilaterales. Críticas políticas internas: Desde el Congreso surgieron cuestionamientos a la indefinición del Gobierno, incluso planteando la necesidad de una respuesta diplomática formal.

Desde el Congreso surgieron cuestionamientos a la indefinición del Gobierno, incluso planteando la necesidad de una respuesta diplomática formal. Intervención de Cancillería: Ante la presión, el canciller Francisco Pérez Mackenna salió a fijar posición, afirmando que la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes es “indiscutible” .

Ante la presión, el canciller salió a fijar posición, afirmando que la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes es . Fundamento jurídico: Cancillería recordó que la soberanía se sustenta en los tratados de 1881 y 1984, además del control chileno sobre ambas riberas y la garantía de libre navegación. 👉 Lee el artículo completo en el siguiente link