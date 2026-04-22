Diputada panameña cuestionó designación de Ricardo Rincón como embajador por denuncias de VIF

La designación del exdiputado Ricardo Rincón como embajador de Chile en Panamá generó críticas desde ese país, luego de que la diputada Paulette Thomas cuestionara públicamente su posible nombramiento.

Durante una intervención ante el Parlamento, la parlamentaria enfatizó el rol de un embajador como “el representante de más alto rango que un país envía a otro país para manejar la relación entre ambos”, manifestando su rechazo a que Rincón asuma ese cargo.

Thomas sostuvo que el exparlamentario fue denunciado “de forma civil y penal por su expareja Carolina Hidalgo por lesiones físicas”, agregando que “Panamá no necesita un agresor más, y menos representando a tan honorable pueblo”.

En esa línea, pidió que la eventual nominación sea revertida. “Esperamos que su postulación sea retirada”, afirmó, junto con hacer un llamado a condenar este tipo de conductas. “Debemos romper el silencio, a los agresores señalarlos y extraerlos de nuestra sociedad. Vengan de donde vengan”, señaló.

Las críticas se enmarcan en antecedentes que se remontan a 2003, cuando Carolina Hidalgo denunció a Rincón por violencia intrafamiliar tras casi tres años de convivencia. Según un fallo difundido en 2017, la denunciante relató una agresión ocurrida en julio de 2002, en la que aseguró haber recibido golpes de puño y patadas.

El nombre de Rincón ha surgido como una posible designación política en el exterior, en un contexto en que el gobierno del Presidente José Antonio Kast evalúa sus nominaciones diplomáticas. Sin embargo, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores no han confirmado ni descartado oficialmente su inclusión en la lista final de embajadores para el período 2026-2030.