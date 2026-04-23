Corrupción policial: dos PDI detenidos por quedarse con el botín de millonario robo

Dos funcionarios en servicio activo de la Policía de Investigaciones de Calama quedaron en prisión preventiva esta tarde, luego de ser formalizados ante el Juzgado de Garantía de Calama, tras ser detenidos por personal de la unidad anticorrupción del OS-7 de Carabineros, acusados de quedarse con la mayor parte del dinero recuperado después de un robo. Los dos sujetos, un comisario y un agente policial, son funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de dicha ciudad. Un tercer detective, un subcomisario, quedó bajo arresto domiciliario, mientras que la esposa del agente quedó sujeta también a la misma medida.

De acuerdo con los antecedentes expuestos esta tarde por el órgano persecutor, tras una investigación relacionada con el robo de cobre en la división Ministro Hales, de Codelco, se determinó que los tres policías realizaron una serie de diligencias en forma ilegal y que se quedaron con parte del botín obtenido por los autores de las sustracciones del mineral, pues allanaron ilegalmente la vivienda de uno de los implicados, apropiándose de cerca de 70 millones de pesos en efectivo y joyas, dinero que era producto del primer ilícito.

Ante ello, el comisario fue acusado de malversación de causales públicos, lavado de activos y falsificar un parte. El agente policial también fue enviado a la cárcel, acusado de los dos primeros delitos, mientras que un subcomisario fue objeto del arresto domiciliario, acusado de la falsificación del parte. Misma medida cautelar pesa sobre la esposa del agente policial, acusada de lavado de activos. Se fijó un plazo de investigación de 120 días. Ninguna institución ha emitido comentario alguno al respecto.