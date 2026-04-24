Confirman muerte de mujer tras choque de carabinero ebrio y dan de baja a funcionarios involucrados

Cerca del mediodía de este viernes se confirmó la muerte de la mujer víctima del choque que protagonizó un carabinero de la 4° Comisaría de Santiago que conducía ebrio por el centro de la ciudad durante la madrugada. Además, la institución anunció que siete de sus funcionarios involucrados en el incidente fueron dados de baja.

El hecho se produjo cerca de las 03:00 horas en la intersección de las calles Tarapacá con San Francisco, donde el cabo Ángel Cerna Rojas chocó con otro vehículo mientras conducía en estado de ebriedad, acompañado por otros seis funcionarios. La víctima, identificada como María Flores Rodríguez (25), viajaba como pasajera de Uber y producto del impacto salió eyectada, quedando con lesiones graves y siendo trasladada de urgencia hasta la ex Posta Central, donde ingresó con riesgo vital hasta su fallecimiento en horas de la mañana.

Los siete ocupantes del vehículo huyeron del lugar sin socorrer a la mujer. Luego, el exfuncionario y conductor llegó hasta una unidad policial en San Miguel para denunciar el robo de ese vehículo. Sin embargo, los registros de cámaras de seguridad revelaron que era él mismo quien conducía junto a otras personas al momento del accidente, por lo que fue detenido y expulsado de la institución horas después.

Desde Carabineros condenaron los graves hechos e informaron que “a partir de las diligencias realizadas por las unidades especializadas, se estableció la vinculación de otros seis funcionarios en los hechos, por lo cual se dispuso su inmediata baja de las filas de la institución”, a lo que añadieron que todos los antecedentes serán puestos a disposición del Ministerio Público y de las investigaciones administrativas, las cuales “se desarrollarán con el máximo rigor”.

“Carabineros de Chile reitera que no tolerará conductas que vulneren la ley ni la confianza pública”, sentenciaron desde la institución.