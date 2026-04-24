Kaiser da por superado impasse con La Moneda y compromete votos para idea de legislar ley miscelánea

El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, zanjó este viernes el conflicto con el Ejecutivo tras reunirse durante casi 20 minutos con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, en el Palacio de La Moneda, y posteriormente por casi dos horas con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Al término de los encuentros, el ex candidato presidencial comprometió los ocho votos de la bancada libertaria para aprobar la idea de legislar el proyecto de “reconstrucción nacional”.

El malestar de la colectividad se originó luego de que el Gobierno alcanzara un acuerdo con el Partido De la Gente (PDG) en torno a iniciativas similares a las que el PNL ya había planteado, lo que fue interpretado como un desaire.

Tras la reunión con el titular de Interior (y responsable de las negociaciones en el Congreso junto con el ministro de la Segpres, José García Ruminot), Kaiser no escondió la existencia de diferencias “razonables” entre oficialismo y los libertarios, pero aseguró que “si hubo en algún momento un malentendido, está completamente superado”.

En esa línea, explicó que la distancia se debió a lo que calificó como “una pequeña desinteligencia en materia comunicacional”, pues el PNL también discutía con el Ejecutivo el mantener el porcentaje de impuesto a las pymes.

“Eso fue lo que generó en algún momento molestia dentro de nuestra bancada, que haya parecido como si esto fuese solamente una demanda de otra formación política, siendo que nosotros estábamos también trabajando sobre el mismo tema”, anotó Kaiser. En dicho espíritu, confirmó el respaldo legislativo: “Los ocho votos del Partido Nacional Libertario en materia de lo que es la idea de legislar siempre han estado. Hay cierto temas en materia puntual (…) donde tenemos visiones quizás un poco distintas, pero eso es un tema que vamos a seguir conversando”.

A continuación, Kaiser se dirigió a Teatinos 120 junto al diputado Pier Karlezi y al secretario general de la tienda, Juan Antonio Urzúa, para entenderse con el titular de Hacienda. Al salir del encuentro con Jorge Quiroz, el timonel libertario reiteró el apoyo al proyecto y señaló que “muchas de las dudas que teníamos han sido disipadas”.

“Nosotros hicimos una serie de propuestas y esperamos que en la discusión en particular sean tomadas en cuenta”, añadió, expresando su confianza: “Estamos muy optimistas. Déjense sorprender porque se vienen cositas, como dicen por ahí”.

Consultado sobre si fue un error del Gobierno negociar con otras fuerzas (en particular con el Partido de la Gente), el exdiputado evitó criticar el despliegue. “La labor del Ejecutivo es conversar con el Congreso y tratar de avanzar en sus iniciativas”, afirmó.