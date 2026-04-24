La tijera de Quiroz: oficio fija recortes de hasta 15% y cierre de programas en Educación para 2027

El recorte ya no es advertencia, es hoja de ruta. El gobierno de José Antonio Kast pasó de pedir un ajuste de 3% para el Presupuesto 2026 —heredado de la administración Boric— a preparar un tijeretazo bastante más profundo para 2027: descontinuar programas completos y rebajar hasta en 15% otros. Todo bajo una lógica que el propio Ministerio de Hacienda define como “cambio de paradigma”.

La señal quedó por escrito en un oficio fechado el 21 de abril, firmado por el ministro Jorge Quiroz y enviado a todo el gabinete. El documento —que marca el inicio de la formulación del Presupuesto 2027— instala un nuevo marco: planificación a cinco años (2027-2031), gasto acotado y nuevas iniciativas estrictamente supeditadas a su sostenibilidad financiera.

El texto no se anda con rodeos. Habla de “estrechez fiscal” y fija un criterio duro: primero cubrir obligaciones legales y contractuales; después, si queda aire, lo demás. Cada ministerio deberá construir su propuesta con una línea base ajustada y justificar cada peso extra. Además, todos los programas tendrán que pasar por evaluación para obtener recomendación favorable antes del cierre del proceso, cuya fecha clave es el 2 de julio. La propuesta final del Ejecutivo debería estar lista el 10 de septiembre.

Pero donde el ajuste deja de ser abstracto y se vuelve políticamente explosivo es en Educación. Según el anexo enviado por Hacienda, la cartera enfrenta un rediseño mayor: 15 programas recomendados para descontinuar, 34 sin observaciones y 42 con orden de ajuste de al menos 15%.

Programa de alimentación en la lista

En la lista de programas que podrían desaparecer aparecen nombres sensibles: el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Junaeb, la Beca Vocación de Profesor, el sistema de inducción y mentoría docente, programas de lectura y escritura, reinserción escolar y el PACE.

No son líneas marginales: varios de ellos apuntan directo a estudiantes vulnerables o al fortalecimiento del sistema público.

El caso del PAE es particularmente delicado. No solo financia la alimentación de estudiantes —especialmente de sectores más vulnerables—, sino que además se activa en emergencias. De hecho, en coordinación con Senapred, ha entregado decenas de miles de raciones durante incendios forestales en el Maule y Biobío. Sacarlo del mapa no es un ajuste técnico: es una decisión con impacto social inmediato.

En paralelo, el ajuste de 15% alcanzaría programas de alto peso presupuestario: subvención de gratuidad, Crédito con Aval del Estado (CAE), aporte institucional a universidades estatales, Beca Indígena, Fondo de Reactivación Educativa y financiamiento de liceos Bicentenario.

El Presupuesto 2027 será el primero completamente diseñado por el gobierno de Kast. Y, por lo visto, no será uno de consensos fáciles.

Programas de Educación en la mira de Hacienda para descontinuar (montos en miles de $): Dirección de Educación Pública Fondo de Apoyo a la Educación Pública: 167.376.868 Junaeb Programa de Alimentación Escolar: 1.061.028.664

Beca de Apoyo Vocación Profesor: 621.145 Junji Jardín Infantil Transitorio–Estacional: 245.934 Subsecretaría de Educación Sistema Nacional de Inducción y Mentoría: 1.265.783

Programa Nacional de Lectura: 388.472

Promoción de Talentos en Escuelas y Liceos: 767.941

Plan de Fortalecimiento de las Artes: 478.384

Otras Subvenciones Escolares: 556.014.149

Escuela para Directivos: 1.268.469

Reinserción Escolar: 1.816.979

Plan Nacional de Escritura: 204.054 Subsecretaría de Educación Superior Actividades de Interés Nacional (ex transferencia U. de Chile): 26.488.311

Beca Distinción a las Trayectorias Educativas: 71.491

PACE: 20.792.950 Fuente: monitoreo de la oferta programática 2025 reportado por los servicios.

Oposición arremete: “No es técnico, es político”

Las primeras reacciones al diseño presupuestario 2027 no se hicieron esperar. Desde el Congreso, parlamentarios de oposición apuntaron directo al corazón de la propuesta de Hacienda, acusando que los ajustes en Educación cruzan una línea sensible.

La diputada Emilia Schneider (FA) encendió las alarmas y calificó el escenario como “gravísimo”. Advirtió que la eventual eliminación de programas como el de alimentación escolar o el Fondo de Apoyo a la Educación Pública “dejaría a miles de niños, niñas y jóvenes sin alimentación”, junto con recortes en áreas como útiles, infraestructura y jardines infantiles. En esa línea, emplazó directamente a la ministra de Educación, María Paz Arzola, a “no acatar las malas decisiones del ministro Quiroz” y a priorizar a las comunidades educativas.

Desde el Partido Comunista, la diputada Daniela Serrano endureció el tono: “Inaceptable”. A su juicio, mientras el gobierno impulsa rebajas tributarias, se busca recortar programas esenciales como el PAE, el apoyo a la educación pública, jardines infantiles, PACE y reinserción escolar. “No es un ajuste técnico: es una decisión política que debilita a las comunidades educativas y golpea a miles de estudiantes y sus familias”, sostuvo.

En el Senado, la voz fue igual de crítica. La senadora Yasna Provoste (DC) exigió explicaciones inmediatas a Hacienda y Educación. “¿Dejar sin almuerzo a niños y niñas de escuelas vulnerables? ¿Recortar programas de lectoescritura? Para enfrentar la violencia escolar se requieren más recursos, no menos”, cuestionó.

Así, el debate por el Presupuesto 2027 parte con ruido alto: la oposición instala que el ajuste no es solo fiscal, sino una definición política con impacto directo en la educación pública. Y anticipa que la discusión en el Congreso no será de trámite rápido.

Ver oficio circular del Ministerio de Hacienda