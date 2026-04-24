Ministro Poduje afirma que el Gobierno “no descansa en Chile Vamos” y desata críticas oficialistas

La relación entre el Gobierno y Chile Vamos volvió a tensionarse luego de que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, afirmara que el Ejecutivo “no descansa” en la coalición de centroderecha. La declaración surgió como respuesta a los dichos del diputado Diego Schalper (RN), quien había señalado que “Chile Vamos es el soporte político del Gobierno”.

“Con todo el cariño para Chile Vamos, este Gobierno no descansa en Chile Vamos, por favor. En el Parlamento quizá, se requerirán sus votos”, sostuvo en el pódcast Cómo te lo explico, agregando además que el Presidente José Antonio Kast “llegó ahí solo” y que “absolutamente” habría ganado la elección incluso sin el respaldo del bloque, recordando que obtuvo “la votación más alta de la historia” con 7,6 millones de votos.

Poduje también apuntó contra Evópoli: si bien subrayó su buena relación con buena parte de la tienda y su par de Cultura, Francisco Undurraga, afirmó que en el partido “los chicos tienen poca autocrítica” y que “tienen la autoestima elevada para el peso demográfico y electoral que tienen”, apuntando directamente contra su expresidente Hernán Larraín Matte.

“Que no se meta en temas que no le corresponden”

Las reacciones desde Chile Vamos al recado de Poduje no tardaron. El diputado Daniel Lilayú (UDI) calificó las palabras de Poduje como “injustas” y advirtió que “solamente altera la convivencia y el resultado de lo que queremos, un éxito del Gobierno del Presidente Kast”.

El senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, calificó los diferenciamientos de Poduje como “absolutamente inconducentes”, asegurando que “lo que necesitan mostrar los ministros —entre otros el ministro Poduje— son realizaciones, no seguir pensando la política en lógica de campaña”.

En tanto, la diputada Ximena Ossandón (RN) fue taxativa en su repsuesta: “Yo le digo al ministro Poduje, con el mismo cariño que él nos trata, que siga haciendo su pega, que la sabe hacer súper bien, pero que no se meta en temas que no le corresponden”.

La presidenta electa de RN, Andrea Balladares, contradijo directamente al secretario de Estado al asegurar que Chile Vamos sí es el sustento político del Gobierno. “Lo somos, tanto en los votos en el Congreso como en la experiencia política que hoy día podemos entregar y cooperar con el Gobierno desde él”.