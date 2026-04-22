Gobernador Mundaca: en 15 meses le cobrarán la palabra al ministro Poduje por reconstrucción

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, lanzó críticas al proceso de reconstrucción tras el megaincendio de 2024 y emplazó al ministro de Vivienda, Iván Poduje, por los plazos comprometidos.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Mundaca recordó que el secretario de Estado fijó un horizonte claro para resolver la reconstrucción en las regiones afectadas.

“El ministro Poduje planteó que en 15 meses esto se iba a resolver (…) yo espero que en 15 meses le cobremos y le preguntemos si efectivamente logró la reconstrucción en Ñuble, en el Biobío y en la región de Valparaíso”, afirmó.

El gobernador también cuestionó el diagnóstico actual del proceso, calificándolo como deficiente. “Fue un proceso de reconstrucción fallido, fue un proceso de reconstrucción indolente”, sostuvo, en referencia a la respuesta inicial tras los incendios.

En paralelo, abordó la advertencia del ministro sobre la falta de recursos, quien ha señalado que el financiamiento para la reconstrucción se agotaría en el corto plazo si no se aprueba la Ley Miscelánea.

Al respecto, Mundaca expresó dudas sobre el impacto inmediato de esa iniciativa. “Estas medidas que señala el Gobierno (…) no necesariamente le van a retribuir mayores recursos al ministro Poduje de aquí a fines de abril del año 2026”, indicó.

Asimismo, el gobernador destacó que el gobierno regional mantiene recursos propios destinados a la reconstrucción, detallando que existen fondos para proyectos habitacionales, recuperación de espacios públicos y apoyo social.