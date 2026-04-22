Publicidad

Gobernador Mundaca: en 15 meses le cobrarán la palabra al ministro Poduje por reconstrucción

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El gobernador de Valparaíso cuestionó los plazos comprometidos por el titular de Vivienda y puso en duda que la Ley Miscelánea asegure recursos en el corto plazo.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El gobernador Rodrigo Mundaca afirmó que en 15 meses se evaluará si el ministro Iván Poduje cumplió con la reconstrucción tras los incendios. También cuestionó que la Ley Miscelánea garantice financiamiento inmediato para ese proceso.
Desarrollado por El Mostrador

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, lanzó críticas al proceso de reconstrucción tras el megaincendio de 2024 y emplazó al ministro de Vivienda, Iván Poduje, por los plazos comprometidos.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Mundaca recordó que el secretario de Estado fijó un horizonte claro para resolver la reconstrucción en las regiones afectadas.

“El ministro Poduje planteó que en 15 meses esto se iba a resolver (…) yo espero que en 15 meses le cobremos y le preguntemos si efectivamente logró la reconstrucción en Ñuble, en el Biobío y en la región de Valparaíso”, afirmó.

El gobernador también cuestionó el diagnóstico actual del proceso, calificándolo como deficiente. “Fue un proceso de reconstrucción fallido, fue un proceso de reconstrucción indolente”, sostuvo, en referencia a la respuesta inicial tras los incendios.

También te puede interesar:
Insulza advierte: Presidente Kast es “el único obstáculo” de Bachelet para encabezar la ONU
Insulza advierte: Presidente Kast es “el único obstáculo” de Bachelet para encabezar la ONU
Se le desordena el naipe a Iván Poduje: las renuncias que nadie explica en el Minvu
Se le desordena el naipe a Iván Poduje: las renuncias que nadie explica en el Minvu

En paralelo, abordó la advertencia del ministro sobre la falta de recursos, quien ha señalado que el financiamiento para la reconstrucción se agotaría en el corto plazo si no se aprueba la Ley Miscelánea.

Al respecto, Mundaca expresó dudas sobre el impacto inmediato de esa iniciativa. “Estas medidas que señala el Gobierno (…) no necesariamente le van a retribuir mayores recursos al ministro Poduje de aquí a fines de abril del año 2026”, indicó.

También te puede interesar:
Alcaldesa de Valdivia encara a ministro Poduje: “Habilitar suelo sobre humedales es una catástrofe”
Alcaldesa de Valdivia encara a ministro Poduje: “Habilitar suelo sobre humedales es una catástrofe”
Poduje se lanza contra ley de Humedales en Valdivia
Poduje se lanza contra ley de Humedales en Valdivia

Asimismo, el gobernador destacó que el gobierno regional mantiene recursos propios destinados a la reconstrucción, detallando que existen fondos para proyectos habitacionales, recuperación de espacios públicos y apoyo social.

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad