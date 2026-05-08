El CV de Sedini: teatro, canto, artes y un enigmático magíster en la UAI al alero de Max Colodro

Según varias fuentes, Mara Sedini no fue ni la mejor ni la peor alumna del curso. Tanto en su época de alumna del curso exprés de periodismo en la Universidad Gabriela Mistral (UGM) como en su etapa de estudiante del magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos, en la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI).

Sí, varios recuerdan que era muy preguntona e impertinente a veces, pero que se encontraba lejos del estilo agresivo que cultivó en el programa “Sin Filtros”, del que circulan videos donde ella aparece diciendo cosas como “¡quién chucha te crees para venir a hacer una interpelación así, para venir a hacer comparaciones entre abortos!”.

Desde aquella época era muy cercana a Max Colodro, profesor del magíster de la UAI, un hombre proveniente del PC y que se ha ido aggiornando con el paso de los años, a tal punto que estuvo muy cercano a la candidatura de Evelyn Matthei y fue un severo crítico de Gabriel Boric. Fue invitado varias veces al programa que Sedini conducía en Radio Agricultura junto a José Francisco Lagos y, según The Clinic, hoy forma parte del círculo externo de personas que aconsejan a Sedini, grupo en el cual también entra el abogado Gabriel Alemparte (del Partido Demócratas).

Además de tener estudios de teatro, danza y canto en Estados Unidos, y de haber actuado en varias producciones televisivas en Chile, Sedini también cuenta en su currículo con una licenciatura en Artes en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

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La licenciada Sedini

En efecto, como es posible constatar por medio del sitio web de la biblioteca de dicha institución de educación superior, se licenció en 2021 del “Programa especial Licenciatura en Artes” con la tesis “Efectos del canto, como terapia alternativa, en el desarrollo cognitivo de niños entre 0 y 3 años en programas de residencias de protección para lactantes y pre-escolares con programa adosado de intervención residencial (RLP-PER) del Sename”.

Como ella misma lo ha contado, durante la pandemia, junto a su pareja, el empresario Martín Krauss Valdés (cuya familia era propietaria de las ópticas Rotter & Krauss, que fueron vendidas en 2010 al grupo holandés GrandVision), actuaron como padres de acogida para cuatro niños del Sename, por lo que su interés en temas de infancia no es nuevo.

Según la malla del curso Advance de Periodismo de la UGM, no se presenta tesis, pero esta sí aparece en la malla del Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos de la (UAI), bajo el eufemismo de “trabajo final de grado”, con una duración de entre 9 a 10 meses y que, como en toda tesis de grado, considera “elaboración de dicho proyecto, desarrollo y la defensa ante una comisión”.

El Mostrador consultó a la dirección del posgrado de la UAI acerca de las fechas en las cuales la ministra Sedini estudió allí, si accedió a ello gracias a su licenciatura en Artes y, también, dónde era posible ver el título y los contenidos de su tesis de grado, pues esta no se muestra en el buscador de la biblioteca de la Universidad Adolfo Ibáñez.

La respuesta del magíster, sin embargo, fue que no podían entregar los datos solicitados, invocando la Ley de Datos Personales y agregando que tendrían que pedirle autorización por escrito a la ministra, pese a que en los sitios web de otras universidades, como la Católica, es posible ver los datos de la tesis de grado con la cual el Presidente José Antonio Kast, por ejemplo, obtuvo el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, en 1990, titulada “Los derechos de asociación y reunión, la libertad de prensa y el sufragio en José Victorino Lastarria Santander”.