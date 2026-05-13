Informe de auditoría preliminar de Codelco revela cifras distintas sobre su producción en 2025

La producción de Codelco durante 2025, especialmente la correspondiente a diciembre, quedó bajo revisión luego de que un informe preliminar de auditoría interna detectara inconsistencias en los registros asociados a División Chuquicamata.

Según cifras de Cochilco -reveladas por el diario Financiero– la estatal reportó en diciembre una producción de 172 mil toneladas de cobre propio, el mejor registro de la década, luego de haber promediado cerca de 105 mil toneladas mensuales entre enero y noviembre.

En particular, Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales elevaron su producción conjunta desde 68 mil toneladas en noviembre a 100 mil toneladas en diciembre, equivalente a un alza de 47%.

Sin embargo, un informe preliminar de auditoría interna encargado por el comité de auditoría del directorio detectó la incorporación de 20 mil toneladas de cobre fino más de las autorizadas.

El documento apunta a actuaciones irregulares vinculadas a procesos internos de autorización y control.

El escrito sostiene que el gerente de Presupuesto y Control de Gestión, César Márquez Márquez, gestionó una iniciativa de producción junto a División Chuquicamata mediante una nota interna en borrador, excluyendo de los destinatarios a áreas clave como la gerencia de contabilidad y sin considerar a la gerencia de servicios comerciales.

Según el informe, aquello implicó “un incumplimiento normativo relacionado con las aprobaciones requeridas”.

La auditoría agrega además que se excedieron facultades al autorizar la inclusión de las 20 mil toneladas “sin realizar las coordinaciones necesarias para asegurar el procesamiento del material en DRT (Radomiro Tomic)”.

El texto advierte también posibles impactos reputacionales para la minera estatal.

“La incorporación anticipada de esta producción podría ser cuestionada por la opinión pública, afectando la imagen de Codelco”, señala el documento.

Asimismo, la auditoría cuestiona el uso de una normativa interna “no destinada para estos fines” y recalca que las reglas de Codelco establecen que la producción P1 corresponde únicamente a productos listos para ser comercializados.

La fecha límite para la entrega de descargos y antecedentes documentales por parte de los involucrados vencía este 12 de mayo.

Desde Codelco confirmaron la existencia de la auditoría, aunque enfatizaron que el proceso sigue en desarrollo y que todavía no existen conclusiones definitivas.

“La auditoría contempla etapas formales de revisión de antecedentes y derecho a descargos de las personas involucradas, por lo que no corresponde adelantar conclusiones mientras el proceso siga en curso”, indicó la estatal.

La empresa agregó que entregará información oficial una vez concluido el procedimiento y defendió sus estándares internos de control y cumplimiento normativo.

Las dudas respecto de la producción ya habían sido abordadas previamente por ejecutivos de la compañía.

En marzo, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, explicó que el manejo de inventarios forma parte de la administración habitual de la empresa y que en diciembre “siempre” realizan cierres de inventario para ordenar resultados.

Posteriormente, el presidente ejecutivo de la estatal, Rubén Alvarado, descartó irregularidades y afirmó que “nuestra producción es la que hemos declarado”.

“El manejo de inventario para producción no lo hace solo esta compañía, lo hacen todas las compañías”, sostuvo en esa oportunidad.