Ajuste ministerial abre fuego político: RN cierra filas, Parisi celebra y oposición endurece crítica

El inminente cambio de gabinete del gobierno de José Antonio Kast ya comenzó a mover el tablero político antes incluso de concretarse oficialmente. Mientras desde el oficialismo salieron a respaldar la decisión de remover a Trinidad Steinert y Mara Sedini, en la oposición aprovecharon el ajuste para apuntar contra la conducción del Ejecutivo y acusar improvisación a solo dos meses de iniciado el gobierno.

Desde Renovación Nacional, la senadora María José Gatica sostuvo que la decisión tomada por Kast “se respeta”, aunque reiteró que personalmente no consideraba conveniente realizar cambios tan temprano. De todas formas, afirmó esperar que quienes asuman las carteras de Seguridad y Segegob tengan “capacidades políticas, territoriales y de gestión” para sacar adelante la administración.

En la misma línea, el diputado Andrés Longton reconoció implícitamente problemas comunicacionales en el Ejecutivo y señaló que los cambios muestran que el Presidente decidió actuar frente a “distorsiones” y a la falta de visibilidad del trabajo del Gobierno. “Se demuestra carácter y decisión al adoptar medidas en el momento oportuno”, afirmó.

Desde el denominado centro político, el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, fue más directo y aseguró que Kast “tenía que hacerlo hace rato”. Además, valoró la fórmula que dejaría a Claudio Alvarado como biministro de Interior y Segegob, señalando que la estructura anterior “no daba para mucho” porque Interior y Segpres terminaban superponiendo funciones. Parisi también apuntó al “segundo piso” de La Moneda, acusando que ha “metido bastante ruido” en el funcionamiento del Gobierno.

En la oposición, en tanto, el cambio de gabinete fue leído como una señal de desorden político. La diputada Daniela Serrano, del Partido Comunista de Chile, afirmó que los ajustes “solo confirman una notoria improvisación y ausencia de un plan concreto”, cuestionando que un gobierno que prometía experiencia y gestión esté “gobernando sobre la marcha”.

Por su parte, el diputado Roberto Celedón acusó que la responsabilidad no recae solo en las ministras salientes, sino también en quienes impulsaron sus nombramientos. El parlamentario cuestionó además la continuidad de otras figuras del gabinete y advirtió que persistir en esa lógica podría abrir una crisis política mayor.

El ajuste ministerial se produce en medio del fuerte desgaste que dejó para el Ejecutivo la crisis por el cuestionado plan de seguridad y las dudas instaladas sobre la coordinación política y comunicacional del Gobierno, un flanco que terminó acelerando el primer gran remezón de la administración Kast.