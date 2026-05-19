Cámara cierra tensa primera jornada por megarreforma de Kast: mañana se vota en general y particular

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fue el principal encargado de defender ante la Cámara de Diputados la Ley Miscelánea, megarreforma o Plan para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social del Gobierno de José Antonio Kast, en una primera jornada marcada por casi ocho horas de debate, 114 intervenciones y fuertes cruces políticos.

La iniciativa, que está en primer trámite constitucional y con suma urgencia, será votada en general y particular este miércoles. Quiroz sostuvo que el Ejecutivo espera aprobarla “en todas sus partes” y en los mismos términos en que salió de la Comisión de Hacienda, salvo dos cláusulas que ya quedaron fuera: la del Sence y la del expediente digital.

El eje de su defensa estuvo en la necesidad de reactivar la economía mediante mayor inversión privada. “Las economías que han surgido lo han hecho con una dosis muy relevante de empuje privado”, planteó el secretario de Estado, al justificar la rebaja del impuesto corporativo y las señales de certeza para grandes proyectos.

Uno de los puntos más sensibles es la invariabilidad tributaria por 25 años para grandes inversiones. Aunque el Ejecutivo evaluó reducir ese plazo a 20 años en una indicación posterior en el Senado, Quiroz aclaró que, por ahora, no habrá cambios en la votación de la Cámara: “Todos los cambios pueden ocurrir, pero en este minuto o mañana se va a votar el artículo como está”.

El ministro también respondió cuestionamientos sobre el impacto ambiental y municipal del proyecto. Aseguró que el gobierno no está “rebajando ninguna norma ambiental” y afirmó que el eventual efecto sobre el Fondo Común Municipal está resguardado en la iniciativa.

Oposición anuncia su rechazo

La oposición —Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista y Democracia Cristiana— anunció su rechazo al proyecto e incluso abrió la puerta a recurrir al Tribunal Constitucional. La DC se sumó al voto en contra pese a intentos previos de acuerdo con el Ejecutivo.

En paralelo, el Partido de la Gente alcanzó un entendimiento con el gobierno a cambio de impulsar medidas como mantener el impuesto a las pymes y devolver el IVA de medicamentos y pañales, aunque ese escenario aún podría variar.

La sesión tuvo momentos de tensión. Diputados de oposición cuestionaron dificultades para ingresar indicaciones, Daniel Manouchehri emplazó a Quiroz por su trayectoria previa y el ministro respondió acusándolo de insistir en una “teoría fracasada” sobre el rol del gasto público. También hubo llamados al orden por expresiones de Andrea Parra, Jaime Bassa, Paulina Muñoz, Maricela Santibáñez y Consuelo Veloso.

Con ese clima, el gobierno llegará a la votación intentando ordenar respaldos y sostener el corazón del proyecto: rebaja tributaria, invariabilidad para grandes inversiones y una apuesta explícita por el crecimiento desde el sector privado.